Окупанти атакували дев'ятиповерхівку в Одесі: загинув чоловік, є постраждалі (оновлено)

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються

На місці влучання працюють екстрені служби

Російська терористична армія атакувала Одесу. Зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

Інформація станом на 19:40

«На жаль, щойно один з постраждалих помер. Лікарі робили усе можливе, але травми виявилися несумісними з життям. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Всього кількість постраждалих зросла до шести», – наголосив Лисак.

«Пошкоджені квартири на кількох поверхах – з п’ятого по сьомий. На місці влучання вже працюють рятувальники та всі екстрені служби. Розгорнуто оперативний штаб», – зазначив Лисак.

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, на Вінниччині під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху. «У небі над Вінниччиною ворожі БпЛА. Не нехтуйте повітряною тривогою – продовжуйте перебувати в укриттях», – наголосила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

До слова, російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками. Через ворожий удар постраждали троє людей. Виникли пожежі в адмінбудівлях на загальній площі 460 кв. м.