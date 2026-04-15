Окупанти атакували дев'ятиповерхівку в Одесі: загинув чоловік, є постраждалі (оновлено)

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються
фото: Сергій Лисак/Telegram

На місці влучання працюють екстрені служби

Російська терористична армія атакувала Одесу. Зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

Інформація станом на 19:40

«На жаль, щойно один з постраждалих помер. Лікарі робили усе можливе, але травми виявилися несумісними з життям. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Всього кількість постраждалих зросла до шести», – наголосив Лисак.

Окупанти атакували дев'ятиповерхівку в Одесі: загинув чоловік, є постраждалі (оновлено) фото 1
фото: Сергій Лисак/Telegram

«Пошкоджені квартири на кількох поверхах – з п’ятого по сьомий. На місці влучання вже працюють рятувальники та всі екстрені служби. Розгорнуто оперативний штаб», – зазначив Лисак.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, на Вінниччині під час повітряної тривоги було чутно звук вибуху. «У небі над Вінниччиною ворожі БпЛА. Не нехтуйте повітряною тривогою – продовжуйте перебувати в укриттях», – наголосила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

До слова, російські загарбники атакували Дніпро ударними безпілотниками. Через ворожий удар постраждали троє людей. Виникли пожежі в адмінбудівлях на загальній площі 460 кв. м.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

