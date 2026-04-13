Папа Римський заявив, що не боїться адміністрації Трампa: деталі

Понтифік відповів на критику і пообіцяв продовжити виступати проти війни

Папа Римський Лев XIV заявив, що не боїться адміністрації президента США Дональда Трампа і не змінить своєї позиції щодо війни та миру. Про це він сказав журналістам під час перельоту до Алжиру, передає «Главком» із посиланням на Vatican News.

"Ми не політики. Ми не займаємося зовнішньою політикою з тієї ж перспективи, яку він може розуміти, але я вірю у послання Євангелія як миротворця".



Понтифік наголосив, що не розглядає свою роль як політичну та не має наміру вступати у конфлікт із американським лідером. «Я не розглядаю свою функцію як політика, я не політик, і не хочу вступати з ним (Трампом – ред.) у суперечку. Я не думаю, що посланням Євангелія можна зловживати, як це дехто робить. Я й надалі голосно виступаю проти війни, стараючись сприяти миру, заохочуючи діалог та багатосторонність у стосунках між державами з метою пошуку вирішення проблем», – зазначив Святіший Отець.

За його словами, світ продовжує страждати від численних воєн, тому необхідно шукати альтернативні шляхи врегулювання конфліктів.

«Тому послання, яке Єпископ Риму прагне постійно повторювати, завжди одне й те саме: мир. Я звертаюся до всіх світових лідерів, не лише до нього (Трампа – ред.): спробуймо покласти край війнам і підтримувати мир і примирення», – сказав Папа Римський.

Окремо він прямо відповів на закиди щодо можливого тиску з боку американської адміністрації. «Я не боюся адміністрації Трампа. Я й надалі голосно проповідуватиму послання Євангелія, заради якого трудиться Церква. Ми не є політиками, ми не дивимося на зовнішню політику з такої ж перспективи. Але ми віримо в послання Євангелія як будівничі миру», – наголосив Лев XIV.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані. Лідер США також підкреслив, що не підтримує позицію понтифіка щодо Ірану та інших міжнародних питань.