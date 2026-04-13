Папа Римський заявив, що не боїться адміністрації Трампa: деталі

Єгор Голівець
фото: Vatican News

Понтифік відповів на критику і пообіцяв продовжити виступати проти війни

Папа Римський Лев XIV заявив, що не боїться адміністрації президента США Дональда Трампа і не змінить своєї позиції щодо війни та миру. Про це він сказав журналістам під час перельоту до Алжиру, передає «Главком» із посиланням на Vatican News.

Понтифік наголосив, що не розглядає свою роль як політичну та не має наміру вступати у конфлікт із американським лідером. «Я не розглядаю свою функцію як політика, я не політик, і не хочу вступати з ним (Трампом – ред.) у суперечку. Я не думаю, що посланням Євангелія можна зловживати, як це дехто робить. Я й надалі голосно виступаю проти війни, стараючись сприяти миру, заохочуючи діалог та багатосторонність у стосунках між державами з метою пошуку вирішення проблем», – зазначив Святіший Отець.

За його словами, світ продовжує страждати від численних воєн, тому необхідно шукати альтернативні шляхи врегулювання конфліктів.

«Тому послання, яке Єпископ Риму прагне постійно повторювати, завжди одне й те саме: мир. Я звертаюся до всіх світових лідерів, не лише до нього (Трампа – ред.): спробуймо покласти край війнам і підтримувати мир і примирення», – сказав Папа Римський.

Окремо він прямо відповів на закиди щодо можливого тиску з боку американської адміністрації. «Я не боюся адміністрації Трампа. Я й надалі голосно проповідуватиму послання Євангелія, заради якого трудиться Церква. Ми не є політиками, ми не дивимося на зовнішню політику з такої ж перспективи. Але ми віримо в послання Євангелія як будівничі миру», – наголосив Лев XIV.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп виступив із різкою критикою Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані. Лідер США також підкреслив, що не підтримує позицію понтифіка щодо Ірану та інших міжнародних питань.

Читайте також:

Читайте також

Російський диктатор Путін
Путін уже програє
2 квiтня, 22:18
Штурмовик A-10 п призначений для знищення танків, бронеавтомобілів та інших наземних цілей
США передумали списувати штурмовик A-10 та назвали його головну перевагу
22 березня, 15:41
У лютому пройшов черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією
Зеленський відповів, чи заплановані тристоронні переговори найближчим часом
27 березня, 22:56
США оголосили винагороду до $10 млн за інформацію про іранських хакерів
США оголосили винагороду до $10 млн за інформацію про іранських хакерів
27 березня, 23:58
Міністерство закордонних справ України категорично відкинуло звинувачення іранської влади
Україна відкинула звинувачення Ірану у «співучасті» у війні на боці США
30 березня, 22:11
Наслідки ракетних ударів по Ірану
Найбільші заводи Ірану зупинили виробництво: у чому причина
2 квiтня, 20:09
Іран планує запровадити категорії для судноплавства в Ормузькій протоці
Іран планує запровадити категорії для судноплавства в Ормузькій протоці
4 квiтня, 02:57
Ворог атакував Херсонщину
Ворог атакував Херсон: є загиблі та поранені
6 квiтня, 13:09
Дообладнання авіації зможуть виконувати виробники обладнання, спеціалісти та безпосередньо військові частини, які експлуатують техніку
Посилення захисту неба. Уряд ухвалив важливу постанову
6 квiтня, 19:23

Політика

Кредит для України таки розблокують? Німеччина відреагувала на вибори в Угорщині
Кредит для України таки розблокують? Німеччина відреагувала на вибори в Угорщині
Уряд Болгарії оголосив заходи проти підкупу перед новими виборами: подробиці
Уряд Болгарії оголосив заходи проти підкупу перед новими виборами: подробиці
Українка стала представницею нацменшини в парламенті Угорщини
Українка стала представницею нацменшини в парламенті Угорщини
Папа Римський заявив, що не боїться адміністрації Трампa: деталі
Папа Римський заявив, що не боїться адміністрації Трампa: деталі
На виборах в Угорщині переміг… Зеленський. Як так сталося?
На виборах в Угорщині переміг… Зеленський. Як так сталося?
Друзі Орбана відреагували на поразку і звинуватили ЄС у втручанні
Друзі Орбана відреагували на поразку і звинуватили ЄС у втручанні

Новини

Астронавтка місячної місії Крістіна Кох показала, як зворушливо її зустрів чотирилапий друг після повернення з космосу (відео)
Сьогодні, 15:11
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
11 квiтня, 16:15

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
