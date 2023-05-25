Метінвест вклав 26 мільйонів у перенавчання своїх працівників-переселенців

Сама компанія, як відомо, наразі зіткнулася з серйозними проблемами, пов’язаними з блокуванням портів та неможливістю експортувати продукцію

Від початку повномасштабного вторгнення Метінвест працевлаштував на своїх підприємствах у Покровську, Запоріжжі, Кривому Розі та Кам'янському понад 7 тисяч осіб – у тому числі тих, хто виїхав із Маріуполя та Авдіївки. На перенавчання, житло та соціальні пільги для цих людей компанія направила 28 мільйонів гривень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Робочі місця розподіляються згідно з кваліфікацією працівників, а у разі потреби є можливість пройти перенавчання коштом компанії. Також люди отримують матеріальну підтримку у вигляді різних компенсацій, підйомних, соціальних пільг і гарантованого заробітку, яка надається працівникам-переселенцям, що допомагає їм значно швидше облаштувати побут і розпочати нове життя.

«Дуже радий, що Метінвест допомагає мешканцям Маріуполя із роботою, дає тимчасове житло, підйомні. Зараз я відчуваю впевненість у завтрашньому дні, фінансову стабільність, нехай і хиткий, але спокій. А головне – я в безпеці», – розповідає маріуполець, відтепер працівник Запоріжвогнетриву Павло Логачов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сама компанія, як відомо, наразі зіткнулася з серйозними проблемами, пов’язаними з блокуванням портів та неможливістю експортувати продукцію, тож підприємства працюють наразі не на повну потужність. Щоб зберегти колективи цих підприємств, Метінвест залучив працівників до ремонтних робіт, зі збереженням основного заробітку.

Наразі потреба у кадрах все ще існує: підсилення команди потребує Метінвест Покровськвугілля. Крім того, понад 300 вакансій відкрились на запорізьких активах: шукають розливальників сталі, вальцювальників, агломератників, машиністів крану, слюсарів-ремонтників, регулювальників швидкості руху вагонів, вантажників та інших. У компанії пропонують офіційне працевлаштування, регулярні виплати і повний соцпакет. А для українців, що мешкають в інших містах країни, надають кімнати у гуртожитках.

Також компанія продовжує програму професійної підготовки молоді у галузі ГМК – восени 2022 року 442 студенти розпочали навчання за інженерними спеціальностями в університеті Метінвест Політехніка. Для співробітників Метінвесту та їхніх дітей ця можливість надається безплатно. Зараз у виші триває вже друга вступна кампанія.

Як відомо, з 24 лютого 2022 року Метінвест Ахметова направив на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких понад 1,6 млрд грн – на потреби армії в рамках «Сталевого Фронту». Компанія передала захисникам вже понад 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, Метінвест передав бійцям майже 1 700 тепловізорів, 321 автомобіль та «швидкі», а для заправки машин надано понад 1,1 млн. літрів пального.