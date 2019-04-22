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    Суспільство

    Голова Миколаївської ОДА йде у відставку – ЗМІ

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    Раніше Савченко заявив, що не збирається йти у відставку під тиском опонентів у зв'язку з самогубством в. о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина, оскільки це може бути сприйнято, як визнання провини - Голова Миколаївської ОДА йде у відставку – ЗМІ
    Раніше Савченко заявив, що не збирається йти у відставку під тиском опонентів у зв'язку з самогубством в. о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина, оскільки це може бути сприйнято, як визнання провини

    Олексій Савченко був призначений на посаду голови обладміністрації у жовтні 2016 року

    Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко написав заяву про звільнення з посади. Про це повідомляють «Українські Новини» з посиланням на представника обладміністрації.

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    Зазначається, що Савченко має намір сьогодні особисто віддати заяву в Адміністрацію президента.

    Савченко був призначений на посаду голови обладміністрації у жовтні 2016 року.

    Як повідомлялося, Миколаївський губернатор Савченко зберігає готівкою 30 млн гривень, майже 4 млн доларів і 1 млн євро.

    Раніше Савченко заявив, що не збирається йти у відставку під тиском опонентів у зв'язку з самогубством в. о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина, оскільки це може бути сприйнято, як визнання провини в тому, чого він не скоював.

    Тим часом міністр фінансів Оксана Маркарова має намір допрацювати до кінця каденції уряду, не дивлячись на перемогу Володимира Зеленського у другому турі виборів президента.

    Юрій Луценко також розповів, чи подасть він у відставку в разі перемоги Зеленського на виборах.

    Відставки Луценка вимагали активісти на брифінгу за вбивства активістки Катерини Гандзюк. Але президент Петро Порошенко повернув Луценку його заяву про відставку.

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