Голова Миколаївської ОДА йде у відставку – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Раніше Савченко заявив, що не збирається йти у відставку під тиском опонентів у зв'язку з самогубством в. о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина, оскільки це може бути сприйнято, як визнання провини

Олексій Савченко був призначений на посаду голови обладміністрації у жовтні 2016 року

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко написав заяву про звільнення з посади. Про це повідомляють «Українські Новини» з посиланням на представника обладміністрації.

Зазначається, що Савченко має намір сьогодні особисто віддати заяву в Адміністрацію президента.

Савченко був призначений на посаду голови обладміністрації у жовтні 2016 року.

Як повідомлялося, Миколаївський губернатор Савченко зберігає готівкою 30 млн гривень, майже 4 млн доларів і 1 млн євро.

Раніше Савченко заявив, що не збирається йти у відставку під тиском опонентів у зв'язку з самогубством в. о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина, оскільки це може бути сприйнято, як визнання провини в тому, чого він не скоював.

Тим часом міністр фінансів Оксана Маркарова має намір допрацювати до кінця каденції уряду, не дивлячись на перемогу Володимира Зеленського у другому турі виборів президента.

Юрій Луценко також розповів, чи подасть він у відставку в разі перемоги Зеленського на виборах.

Відставки Луценка вимагали активісти на брифінгу за вбивства активістки Катерини Гандзюк. Але президент Петро Порошенко повернув Луценку його заяву про відставку.