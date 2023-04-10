Міністр культури пояснив, для чого потрібен Єдиний телемарафон
Попри те, що інтерес глядачів до спільного марафону «трохи згасає», показники охоплення залишаються високими
Українці вмикають спільний телемарафон для того, щоб перевірити інформацію з соціальних мереж. Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив в ефірі «Єдиних новин».
«Це джерело інформації, зокрема, для верифікації того, що насправді відбувається. Бо коли люди читають неперевірену інформацію в Telegram, перше, що вони роблять для того, аби переконатися в достовірності, це вмикають марафон. Під час війни це надзвичайно важливий аспект», – зазначив Ткаченко.
За його словами, попри те, що інтерес глядачів до спільного марафону «трохи згасає», показники охоплення залишаються високими, адже за ним також стежать в онлайн-форматі.
«На початку війни всі дивилися телемарафон, ні в кого не було запитань, адже всім було зрозуміло, що це першоджерело для отримання верифікованої інформації про війну з Росією. Але згодом, безперечно, інтерес публіки трохи згасає. Тим не менш, частка тих людей, хто знає про марафон сягає 95%, частка тих, хто йому довіряє, – 75%, а тих, хто дивиться його час від часу, – 40%. Це все ж таки великі цифри», – сказав міністр.
Окрім цього, Ткаченко додав, що держава інвестуватиме в аудіовізуальний контент, адже розуміє, що телебачення втрачає рекламні доходи. Олександр Ткаченко закликав і західних партнерів України інвестувати саме в аудіовізуальний контент.
Нагадаємо, що нещодавно голова спілки журналістів закликав владу підтримати місцеву пресу.
Як повідомлялося раніше, 4 квітня 2022 року представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканали «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» в цифровій мережі Т2.
Міжнародна організація «Репортери без кордонів», яка стежить за дотриманням свободи слова у світі, розкритикувала вимкнення Еспресо, Прямого і 5 каналу з мережі цифрового наземного телебачення і закликала владу України виправити цю ситуацію скоріше.
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