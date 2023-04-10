Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міністр культури пояснив, для чого потрібен Єдиний телемарафон

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міністр культури пояснив, для чого потрібен Єдиний телемарафон
Міністр Олександр Ткаченко заявив, що Україна й надалі інвестуватиме в аудіовізуальний контент
фото з відкритих джерел

Попри те, що інтерес глядачів до спільного марафону «трохи згасає», показники охоплення залишаються високими

Українці вмикають спільний телемарафон для того, щоб перевірити інформацію з соціальних мереж. Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив в ефірі «Єдиних новин».

«Це джерело інформації, зокрема, для верифікації того, що насправді відбувається. Бо коли люди читають неперевірену інформацію в Telegram, перше, що вони роблять для того, аби переконатися в достовірності, це вмикають марафон. Під час війни це надзвичайно важливий аспект», – зазначив Ткаченко. 

За його словами, попри те, що інтерес глядачів до спільного марафону «трохи згасає», показники охоплення залишаються високими, адже за ним також стежать в онлайн-форматі.

«На початку війни всі дивилися телемарафон, ні в кого не було запитань, адже всім було зрозуміло, що це першоджерело для отримання верифікованої інформації про війну з Росією. Але згодом, безперечно, інтерес публіки трохи згасає. Тим не менш, частка тих людей, хто знає про марафон сягає 95%, частка тих, хто йому довіряє, – 75%, а тих, хто дивиться його час від часу, – 40%. Це все ж таки великі цифри», – сказав міністр.

Окрім цього, Ткаченко додав, що держава інвестуватиме в аудіовізуальний контент, адже розуміє, що телебачення втрачає рекламні доходи. Олександр Ткаченко закликав і західних партнерів України інвестувати саме в аудіовізуальний контент.

Нагадаємо, що нещодавно голова спілки журналістів закликав владу підтримати місцеву пресу.

Як повідомлялося раніше, 4 квітня 2022 року представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканали «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» в цифровій мережі Т2.

Міжнародна організація «Репортери без кордонів», яка стежить за дотриманням свободи слова у світі, розкритикувала вимкнення Еспресо, Прямого і 5 каналу з мережі цифрового наземного телебачення і закликала владу України виправити цю ситуацію скоріше. 

Читайте також: Кінець Єдиного марафону і заборона Telegram. Чого чекає медіаринок у 2023 році
Теги: національний телемарафон Олександр Ткаченко телебачення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воєнні злочини Росії в Україні можуть бути й будуть оцінюватися за українським законодавством
«Русофобія» або як Росія вдає із себе жертву
16 березня, 16:30
Скріншот відео
Ще одна російська акторка публічно обізвала Зеленського
23 березня, 17:19
Меладзе: Я прибрала з лексикону фрази: «справи йдуть добре», «життя прекрасне» і подібну нісенітницю
Ексдружина Меладзе заявила, що в зоні бойових дій в Україні перебуває найрідніший їй чоловік
15 березня, 12:14
Києво-Печерська Лавра
Ревізія мощей у Лаврі. Ткаченко пригрозив Московській церкві кримінальною відповідальністю
12 березня, 00:29
У Почаївській лаврі розпочався процес повернення майна державі
У Почаївській лаврі розпочався процес повернення майна державі
15 березня, 11:05
Луценко зазначив, що українська політика давно потребує «нової крові»
«Радники з «буковинського котла» та пес Патрон. Луценко обурився єдиним телемарафоном
16 березня, 09:05
Києво-Печерська лавра
Московська церква почала виселятися з Лаври – Ткаченко
24 березня, 01:27
Російська церква закликала бомбити Україну, але робити це з молитвою (відео)
Російська церква закликала бомбити Україну, але робити це з молитвою (відео)
22 березня, 18:49
Як дві Австрії: Зеленський у Національній раді розповів про мінування України
Як дві Австрії: Зеленський у Національній раді розповів про мінування України
30 березня, 12:23

Суспільство

Міністр культури пояснив, для чого потрібен Єдиний телемарафон
Міністр культури пояснив, для чого потрібен Єдиний телемарафон
Новий скандал: у продажу з'явилися алкогольні сувеніри «Бахмут» (фото)
Новий скандал: у продажу з'явилися алкогольні сувеніри «Бахмут» (фото)
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Суддя з Харкова, у якої через війну забрали справу Штепи, звільнилася
Суддя з Харкова, у якої через війну забрали справу Штепи, звільнилася
Дощі, але тепло: прогноз погоди на 10 квітня
Дощі, але тепло: прогноз погоди на 10 квітня
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
У пропагандистки Скабєєвої сталася істерика через майбутній контрнаступ ЗСУ
30K
Пропагандист вирішив протестувати гранатомет НАТО, але щось пішло не так
19K
У Рівному жінка знайшла на ринку величезну суму, як вона розпорядилася грошима
17K
«Закон на нашому боці»: митрополит Павло вкотре зробив нову заяву
16K
Колаборанти злякалися вибухів у Мелітополі і розповіли важливу інформацію: деталі
13K
Заява Тищенка про замах: поліція Закарпаття розповіла перші подробиці

Новини

Запеклі бої за Бахмут і Авдіївку: Генштаб назвав кількість відбитих атак
Сьогодні, 06:46
Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
8 квiтня, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
8 квiтня, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
8 квiтня, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
8 квiтня, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
8 квiтня, 00:48

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту