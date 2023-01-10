«Не марафоном єдиним». Голова спілки журналістів закликав владу підтримати місцеву пресу

Томіленко переконаний, що Телемарафон і Національне радіо є домінуючим ресурсом у прифронтових територіях

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко переконаний, що влада повинна підтримувати місцеві медіа. Таку заяву він зробив в інтерв'ю «Главкому».

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Сергій Томіленко також заявив, що в людей, які проживають ближче до лінії фронту, немає особливого вибору у джерелах отримання інформації.

«Телеканали, онлайн-медіа, Telegram-канали, друковані видання – найбільший вибір їх, по суті, у Києві та обласних центрах. Ближче до лінії зіткнення і в деокупованих районах комунікації зруйновані. Телемарафон і Національне радіо все одно є там домінуючим ресурсом, це у них єдиний канал отримання інформації.

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А у мегаполісах єдина місія держави – закликати громадян до медіаграмотності та відповідального медіаспоживання. Це можна порівняти зі споживанням продуктів харчування: у людей же є певне знання, що прострочені молоко чи ковбаса шкідливі, хоча це все одно продукти харчування», – сказав Томіленко.

Також очільник Національної спілки журналістів закликав владу враховувати особливості людської природи та підтримувати Telegram-канали або інші майданчики, але вже як онлайн-медіа з певною репутацією. Томіленко переконаний, що якщо до цих джерел буде довіра, то цю інформацію будуть споживати. Якщо ж вона викликатиме сумніви – тоді все одно люди будуть шукати альтернативу.

«У цих реаліях особливу роль у плані інформування та об’єднання громадян для ефективного опору окупантам грають регіональні локальні медіа. Вони знають свою авдиторію, відповідальні перед нею, це перевірені роками бренди, відповідно держава мала би не лише захоплюватись національним телемарафоном, а й підтримувати газети у Херсоні, Ізюмі, Бахмуті тощо», – додав Томіленко.

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року Верховна Рада прийняла скандальний закон «Про медіа» (№2693-Д). За відповідне рішення проголосувало 299 народних депутатів.

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Згодом президент України Володимир Зеленський підписав закон про медіа. У пояснювальній записці зазначено, що метою документа є створення єдиної, впорядкованої та взаємоузгодженої системи правових норм, спрямованих на регулювання правовідносин у сфері медіа, виконання Україною зобов’язань перед європейськими партнерами та імплементація норм європейського законодавства у національне законодавство.

Проте деякі депутати та активісти заявляли, що цей закон містить низку послаблень для російськомовної медіаіндустрії та існують «небезпеки розмінування культурного кордону з Росією».

Раніше повідомляли, що «Європейська Солідарність» заявила, що новий законопроєкт «Про медіа», довкола якого тривають палкі дебати, після останніх доповнень створює серйозні загрози демократії в країні.