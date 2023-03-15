У Почаївській лаврі розпочався процес повернення майна державі
Священник, який керує в Почаївській лаврі, не допустив представників заповідника до церкви
Міністерство культури та інформаційної політики розпочало процес повернення майна державі у Почаївській Успенській лаврі. Про це повідомив міністр Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону, передає «Еспресо».
Священник, який керує в Почаївській лаврі, не допустив представників заповідника до церкви, у зв'язку з чим має відкритися кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави.
«Таким чином у Почаївській лаврі цей процес розпочався. Також будуть і деякі інші процеси стосовно інших установ, де припинили діяти договори оренди або користування відомими об'єктами, які належать до історичної спадщини України», – додав міністр.Керівником Почаївської лаври подано позов до суду щодо того, щоб повернули церкву, з якою закінчився договір користування УПЦ (МП) на території лаври», – наголосив Ткаченко.
За його словами, керівником Почаївської лаври подано позов до суду щодо того, щоб повернули церкву, з якою закінчився договір користування УПЦ (МП) на території лаври.
Нагадаємо, митрополит УПЦ МП Антоній Паканіч виселяється та вивозить майно зі своєї келії у Києво-Печерській лаврі у Києві.
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