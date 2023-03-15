Головна Країна Культура
search button user button menu button

У Почаївській лаврі розпочався процес повернення майна державі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Почаївській лаврі розпочався процес повернення майна державі
фото: з відкритих джерел

Священник, який керує в Почаївській лаврі, не допустив представників заповідника до церкви

Міністерство культури та інформаційної політики розпочало процес повернення майна державі у Почаївській Успенській лаврі. Про це повідомив міністр Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону, передає «Еспресо».

Священник, який керує в Почаївській лаврі, не допустив представників заповідника до церкви, у зв'язку з чим має відкритися кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави.

«Таким чином у Почаївській лаврі цей процес розпочався. Також будуть і деякі інші процеси стосовно інших установ, де припинили діяти договори оренди або користування відомими об'єктами, які належать до історичної спадщини України», – додав міністр.Керівником Почаївської лаври подано позов до суду щодо того, щоб повернули церкву, з якою закінчився договір користування УПЦ (МП) на території лаври», – наголосив Ткаченко.

За його словами, керівником Почаївської лаври подано позов до суду щодо того, щоб повернули церкву, з якою закінчився договір користування УПЦ (МП) на території лаври.

Нагадаємо, митрополит УПЦ МП Антоній Паканіч виселяється та вивозить майно зі своєї келії у Києво-Печерській лаврі у Києві.

Читайте також: Московська церква і магічне мислення
Теги: церква міністр Тернопільщина майно Олександр Ткаченко лавра

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій
Московська церква погрожує експертам, які підтвердили її зв'язок із Путіним
9 лютого, 14:31
УПЦ (МП) має покинути всі приміщення Лаври
Московська церква має покинути всі приміщення Лаври – Ткаченко
11 березня, 00:25
Московська церква зробила зі Стремоусова святого: до ікони вже моляться окупанти (фото)
Московська церква зробила зі Стремоусова святого: до ікони вже моляться окупанти (фото)
10 березня, 16:45

Культура

У Почаївській лаврі розпочався процес повернення майна державі
У Почаївській лаврі розпочався процес повернення майна державі
Міністр Ткаченко і директорка опери: Юрій Макаров розповів, хто пропонував змінити Шевченківську премію
Міністр Ткаченко і директорка опери: Юрій Макаров розповів, хто пропонував змінити Шевченківську премію
Юрій Макаров розповів про три причини скандалу навколо Шевченківської премії
Юрій Макаров розповів про три причини скандалу навколо Шевченківської премії
Фільм «Навальний» отримав «Оскар»: у соцмережах здійнялася хвиля обурення
Фільм «Навальний» отримав «Оскар»: у соцмережах здійнялася хвиля обурення
Виїзд артистів за кордон: після скандалу Мінкульт вимагає додаткові документи
Виїзд артистів за кордон: після скандалу Мінкульт вимагає додаткові документи
Скандал із Шевченківською премією: голова Комітету пішов із посади
Скандал із Шевченківською премією: голова Комітету пішов із посади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Розстріл українського воїна: командир захисника розкрив нові деталі його вбивства
15K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
9093
Луценко впевнений, що Зеленський досі йому мститься
8670
Юрій Луценко: Мене відкликали із Бахмута за рішенням Зеленського
7845
ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
7501
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники

Новини

ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Сьогодні, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
Сьогодні, 06:07
У МАГАТЕ є «життєздатне» рішення стосовно ЗАЕС – Гроссі
Сьогодні, 03:56
Іспанія збільшила імпорт газу з Росії – Bloomberg
Сьогодні, 03:28
Виселення з Лаври не буде – Ткаченко
Сьогодні, 01:22

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту