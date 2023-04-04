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Відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу: Репортери без кордонів звернулися до влади

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу: Репортери без кордонів звернулися до влади
«Репортери без кордонів» закликали владу України повернути «Прямий», «Еспресо» і «5 канал» у цифровий ефір
фото з відкритих джерел

Організація закликала якнайшвидше врегулювати ситуацію з відключенням телеканалів

Міжнародна організація «Репортери без кордонів», яка стежить за дотриманням свободи слова у світі, розкритикувала вимкнення Еспресо, Прямого і 5 каналу з мережі цифрового наземного телебачення і закликала владу України виправити цю ситуацію. Звернення оприлюднене на сайті організації.

«Вже рік, як три українські інформаційні телеканали цілодобового мовлення виключені з цифрового наземного телебачення (ЦНТ). «Репортери без кордонів» закликають владу гарантувати плюралізм інформації, врегулювавши проблему якомога швидше», – йдеться у заяві.

«Репортери без кордонів» наголосили, що через рік все ще неможливо встановити, «хто саме, навіщо і як» ухвалив це рішення.

«Медіарегулятор, провайдер ЦНТ і державна компанія, якій належить інфраструктура, знімають з себе відповідальність, посилаючись один на одного, а юридична невизначеність триває вже рік», – йдеться в заяві.

Керівниця офісу РБК у Східній Європі та Центральній Азії Жанна Кавельє назвала ситуацію «ненормальною».

«Неприйнятно, що 16 мільйонів глядачів ЦНТ протягом року позбавлені доступу до трьох опозиційних телеканалів через юридичне непорозуміння. Ми не розуміємо відсутності політичної волі для вирішення цієї проблеми і закликаємо українську владу якнайшвидше зайнятися цим питанням та врегулювати ситуацію», – заявила вона.

Як відомо, 18 березня 2022 року Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення – в умовах воєнного стану усі загальнонаціональні інформаційні канали транслюватимуть цілодобовий телемарафон. Рішення пояснюють поширенням Росією дезінформації про повномасштабну агресію проти України.

Нагадаємо, журналісти телеканалів «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо», яких зранку 4 квітня Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РРТ) відключив від мовлення, оприлюднили своє звернення. Як раніше повідомлялося, вранці, 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканали «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» в цифровій мережі Т2.

Теги: телебачення ЗМІ

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