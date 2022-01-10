Смерть військових, іменини Кравчука, перемовини з Кремлем. 10 січня за хвилину

Литва затвердила план підтримки України , термін дії «зелених» ковід-сертифікатів в Україні скоротять

Термін дії «зелених» ковід-сертифікатів буде скорочено на три місяці

Термін дії «зелених» ковід-сертифікатів в Україні скоротять з 365 до 270 днів, повідомила заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Таким чином, сертифікат, що підтверджує повний курс антиковідної вакцинації власника, діятиме дев'ять місяців, а не 12, як зараз. Зміни до законодавства готуються і будуть прийняті орієнтовно цього тижня, уточнила Карчевич.

Кремль продовжує гнути свою лінію. США вказали на нездійсненні вимоги РФ

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США буде важко досягнути прогресу у перемовинах, якщо РФ продовжить військове нарощування сил. Про це йдеться у заяві Блінкена, яку оприлюднило посольство США в Україні одразу після завершення зустрічі щодо діалогу зі стратегічної стабільності між представниками США і Росії.

Зокрема, за його словами, росіяни «хочуть втягнути нас у дискусію про НАТО, а не зосередитися на поточному питанні, яке полягає у їхній агресії проти України».

Як відомо, 10 січня у Женеві завершилися переговори США і Росії: зустріч тривала майже вісім годин.

Військові інструктори і летальна зброя: Литва затвердила план підтримки України

Рада держоборони Литви затвердила план військової підтримки для України, у якому йдеться про збільшення кількості інструкторів для ЗСУ та передачу летальної зброї. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що план підтримки України передбачає низку практичних заходів, зокрема, збільшення кількості інструкторів у тренувальній місії та деяку матеріальну допомогу.

Перші втрати у 2022 році: на Донбасі підірвалися двоє військових

З початку доби 10 січня збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. У результаті підриву на міні загинули двоє українських військових.

Крім того, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік Пісків. Вони двічі обстріляли українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Офіс Зеленського пропонує повернути українців до СРСР?

Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні продуктових карток, зокрема, електронних, та механізмів втілення такого рішення. Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко. Перспектива переходу частини населення на продуктові картки, як зазначається, викликана здорожчанням харчів внаслідок різкого стрибка вартості російського газу.

ДБР направило до суду справу нардепа, який показав Зеленському середній палець

Державне бюро розслідувань у понеділок, 10 січня, скерувало до суду справу щодо депутата Верховної Ради Гео Лероса, який підозрюється у хуліганстві та невиконанні судового рішення.

Леоніду Кравчуку сьогодні виповнилося 88 років

Десятого січня першому президенту України Леоніду Кравчуку виповнилося 88 років. Герой України та народний депутат кількох попередніх скликань Верховної Ради наразі перебуває на реабілітації після складної операції на серці. Після операції лікарі оцінювали стан здоров’я Кравчука як надскладний. Експрезидент вперше пропустив урочистості з нагоди Дня Незалежності.