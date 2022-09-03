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Мін'юст перевірятиме репутацію бажаючих купити ЗМІ

Альона Боженко
glavcom.ua
Мін'юст перевірятиме репутацію бажаючих купити ЗМІ
Мін’юст перевірятиме покупців ЗМІ
фото із відкритих джерел

Кабмін вніс зміни до положень про Мін'юст

Міністерство юстиції тепер перевірятиме потенційних покупців засобів масової інформації в Україні, щоб уникнути впливу олігархів на медіа. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

«Під час засідання уряду Кабмін вніс зміни до положення про Міністерство юстиції України, відповідно до яких Мін’юст отримав повноваження проводити перевірку ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації. Це дозволить забезпечити реалізацію закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», – йдеться у повідомленні.

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що на підставі звернення покупця або потенційного покупця ЗМІ відомство проводитиме перевірку ділової репутації такого набувача.

«Тобто буде надаватися оцінка інформації про виявлення відповідності або невідповідності зазначеної особи вимогам Закону про деолігархізацію. Надалі результати такої перевірки надсилатимуться Раді національної безпеки і оборони України та повідомлятимуться відповідному покупцю ЗМІ», – сказав Малюська.

Як відомо, 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон щодо олігархів. Згідно із документом, критеріями для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ; активна участь у політичному житті; має бути кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримувати або посилювати таке становище; має підтверджену вартість активів (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) більш ніж 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 11 липня група SCM повідомила, що Ахметов вирішив віддати усі ліцензії, якими володіє його «Медіа Група Україна» «на користь держави». Причиною бізнесмен називає тиск «закону про олігархів» і неможливість продати бізнес за шість місяців, які дає закон.

Як відомо, у вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про олігархів, який передбачав створення спеціального реєстру. Особам із цього списку було б заборонено фінансувати політичні партії, брати участь у великій приватизації, а також потрібно подавати спеціальну декларацію.

Холдинг «Медіа Група Україна» об'єднує телеканали «Україна», «Україна 24», НЛО TV, телеканал Індіго TV, «Футбол 1/2/3», Ukraine 1/Ukraine 2 та NLO TV 1/NLO TV 2, «Донбас» , «34 телеканал» та «Сігма».

Крім того, володіє оператором супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформою OLL.TV, продакшн-компаніями «Теле О» та «Допоможемо ТВ», «Новинною Групою Україна», мультимедійною платформою «Сегодня» – теленовини «Сегодня», сайт segodnya.ua. А також кросплатформним проєктом Vogue.UA.

Теги: Міністерство юстиції ЗМІ Денис Малюська

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