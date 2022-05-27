  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Мін'юст буде відповідати за стягнення активів підсанкційних осіб
рус
    Політика

    Мін'юст буде відповідати за стягнення активів підсанкційних осіб

    Мін'юст буде відповідати за стягнення активів підсанкційних осіб
    фото з відкритих джерел

    Мін'юсту дали повноваження стягувати активи підсанкційних осіб

    Міністерство юстиції визначили головним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію держполітики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.

    Таке рішення ухвалили на засіданні уряду, повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

    Також передбачається, що Мін'юст вживатиме заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях РНБО.

    Раніше Шмигаль оцінив розмір «дірки» в бюджеті через війну, а Мін’юст повідомив, до яких робіт залучатимуть полонених росіян.

    Також Мін’юст підбив підсумки року на ринку нерухомості.

    Також міністр юстиції Денис Малюська закликав банки активніше долучатися до системи автоматичного арешту рахунків боржників.

    Раніше повідомлялося, що Мін‘юст спростив реєстрацію шлюбу в умовах воєнного стану.

    Читайте також: Мін'юст направить до ЄСПЛ матеріали щодо визнання Росією «ЛДНР»
    Теги: росія окупанти міністр РНБО санкції війна Міністерство юстиції Україна окупація Денис Шмигаль #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мін'юст буде відповідати за стягнення активів підсанкційних осіб