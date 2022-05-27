Мін'юст буде відповідати за стягнення активів підсанкційних осіб

Мін'юсту дали повноваження стягувати активи підсанкційних осіб

Міністерство юстиції визначили головним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію держполітики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду, повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

Також передбачається, що Мін'юст вживатиме заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях РНБО.

Раніше Шмигаль оцінив розмір «дірки» в бюджеті через війну, а Мін’юст повідомив, до яких робіт залучатимуть полонених росіян.

Також Мін’юст підбив підсумки року на ринку нерухомості.

Також міністр юстиції Денис Малюська закликав банки активніше долучатися до системи автоматичного арешту рахунків боржників.

Раніше повідомлялося, що Мін‘юст спростив реєстрацію шлюбу в умовах воєнного стану.