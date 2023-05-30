Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні оголошено штормове попередження (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні оголошено штормове попередження (мапа)
«Укргідрометцентр» оголосив І рівень небезпечності у кількох областях
фото з відкритих джерел

В окремих областях нашої країни очікуються грози

Сьогодні, 30 травня, у деяких областях України синоптики оголосили штормове попередження. Про це свідчать дані Українського гідрометцентра.

За прогнозом синоптиків, на сході, а також в окремих областях на півдні та в центральній частині нашої країни очікуються грози.

«30 травня у східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях грози», – сказано у попередженні.

В Україні оголошено штормове попередження (мапа) фото 1

Як повідомлялося, у вівторок 30 травня у східних, південно-східних областях та Криму спостерігатиметься мінлива хмарність, підуть короткочасні дощі з грозами. Температура вночі становитиме 13-18°, вдень – 18-23°. На решті території очікується невелика хмарність, без опадів. Лише в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями піде короткочасний дощ, очікується гроза. Температура вночі становитиме 8-13°, вдень прогріється до 22-27°. У Карпатах вночі стовпчики термометра покажуть 5-10°, а вдень – 15-20°.

Теги: погода Укргідрометцентр гроза

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

в Україні будуть дощі та грози
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 27 травня
27 травня, 04:41
У травні місячна кількість опадів очікується 35-72 мм
Якою буде погода у травні: прогноз синоптиків
1 травня, 08:13
Температура вдень становитиме 18-23°
Тепло, місцями дощі і грози: прогноз погоди на 16 травня
16 травня, 04:56
Температура в країні коливатиметься від 6° тепла вночі до 26° вдень
Україну частково накриють дощі та грози: прогноз погоди на 17 травня
17 травня, 05:19
Удень стовпчики термометра вкажуть 21-26°
Спека, місцями дощі та грози: прогноз погоди на 19 травня
19 травня, 05:23
Температура вдень становитиме 18-23°
Деякі регіони охоплять дощі та грози: прогноз погоди на 21 травня
21 травня, 04:59
Українців попередили про пожежну небезпеку
Майже по всій Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки
25 травня, 10:11
Температура повітря у денні години буде +23 +26 градусів
Якою буде погода в останні весняні вихідні: прогнози синоптикині
26 травня, 11:36
Температура вдень становитиме приблизно 22-27°
Сонячно й майже без опадів: прогноз погоди на 30 травня
Сьогодні, 05:50

Суспільство

Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Гундерича, який поліг під Бахмутом
Хвилина мовчання: згадаймо Сергія Гундерича, який поліг під Бахмутом
В Україні оголошено штормове попередження (мапа)
В Україні оголошено штормове попередження (мапа)
Сонячно й майже без опадів: прогноз погоди на 30 травня
Сонячно й майже без опадів: прогноз погоди на 30 травня
«Московська церква не вчила нас бути людиною». Священник розповів, чому перейшов до ПЦУ
«Московська церква не вчила нас бути людиною». Священник розповів, чому перейшов до ПЦУ
30 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Які три головні емоції відчувають українці: результати дослідження
Які три головні емоції відчувають українці: результати дослідження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Путін наказав «зробити погоду» у одному із російських регіонів
45K
У центральних районах столиці пролунали вибухи – Кличко
34K
Путін поставив крапку у головному договорі про зброю в Європі
26K
Чим далі, тим жорсткіше держава буде відноситись до поповнення війська
24K
Росіяни атакували Київ балістичними ракетами (оновлено)
19K
Справа судді Богомолової: захист робить із підозрюваної у зраді тяжкохвору

Новини

Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
Вчора, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
Вчора, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
Вчора, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
Вчора, 03:47
Вибухи прогриміли на Житомирщині та Хмельниччині
Вчора, 03:33

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту