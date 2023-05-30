В Україні оголошено штормове попередження (мапа)

В окремих областях нашої країни очікуються грози

Сьогодні, 30 травня, у деяких областях України синоптики оголосили штормове попередження. Про це свідчать дані Українського гідрометцентра.

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За прогнозом синоптиків, на сході, а також в окремих областях на півдні та в центральній частині нашої країни очікуються грози.

«30 травня у східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях грози», – сказано у попередженні.

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Як повідомлялося, у вівторок 30 травня у східних, південно-східних областях та Криму спостерігатиметься мінлива хмарність, підуть короткочасні дощі з грозами. Температура вночі становитиме 13-18°, вдень – 18-23°. На решті території очікується невелика хмарність, без опадів. Лише в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями піде короткочасний дощ, очікується гроза. Температура вночі становитиме 8-13°, вдень прогріється до 22-27°. У Карпатах вночі стовпчики термометра покажуть 5-10°, а вдень – 15-20°.