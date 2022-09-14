Мінлива хмарність та дощі: якою буде погода 14 вересня
У південних областях України буде сонячна погода
У середу, 14 вересня, у багатьох областях країни очікується підняття температури повітря. У деяких регіонах пройдуть дощі. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Синоптики прогнозують дощі у західних, північних та східних областях.
У центральній температура повітря вдень коливатиметься від +18 до +20 градусів, а вночі від +9 до +11. У західних областях денна температура повітря становитиме від +19 до +22 градусів за Цельсієм, а нічна температура коливатиметься від +8 до +11.
На півночі України стовпчики термометрів покажуть температуру повітря вдень від +17 до +20 градусів, а вночі від +8 до +11 градусів. У східних регіонах температура повітря вдень становитиме від +17 до +19 градусів, а вночі від +8 до +10.
У південних областях України буде сонячна погода. Денна температура повітря становитиме від +20 до +22 градусів Цельсія, а нічна температура коливатиметься від +10 до +12.
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