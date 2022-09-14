Мінлива хмарність та дощі: якою буде погода 14 вересня

У південних областях України буде сонячна погода

У середу, 14 вересня, у багатьох областях країни очікується підняття температури повітря. У деяких регіонах пройдуть дощі. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Синоптики прогнозують дощі у західних, північних та східних областях.

У центральній температура повітря вдень коливатиметься від +18 до +20 градусів, а вночі від +9 до +11. У західних областях денна температура повітря становитиме від +19 до +22 градусів за Цельсієм, а нічна температура коливатиметься від +8 до +11.

На півночі України стовпчики термометрів покажуть температуру повітря вдень від +17 до +20 градусів, а вночі від +8 до +11 градусів. У східних регіонах температура повітря вдень становитиме від +17 до +19 градусів, а вночі від +8 до +10.

У південних областях України буде сонячна погода. Денна температура повітря становитиме від +20 до +22 градусів Цельсія, а нічна температура коливатиметься від +10 до +12.