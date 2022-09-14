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14 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
14 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Що святкують 14 вересня
фото із відкритих джерел

У цей день не можна сваритися

У середу, 14 вересня, відзначають Всесвітній день атопічної екземи.

Також у цей день у США – День Державного гімну, Румунії – День інженера.

Всесвітній день атопічної екземи

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Всесвітній день атопічної екземи (World Atopic Eczema Day) був заснований в 2018 році для підвищення обізнаності про цю хворобу в усьому світі і по всій Європі завдяки ініціативі, координованої GlobalSkin і Європейською Федерацією Асоціацій пацієнтів з алергією і захворюваннями дихальних шляхів (EFA).

Атопічна екзема - це алергічне шкірне захворювання, яке лежить в основі інших проблем зі здоров'ям. Вона впливає на психічне здоров'я і призводить до розвитку інших захворювань. Іноді це захворювання неймовірно важко для пацієнтів і їх сімей, серйозно відбиваючись на повсякденне життя.

Яке церковне свято

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14 вересня – день преподобного Симеона Стовпника і його матері Марфи, а також початок індикту – церковного новоліття або просто кажучи – нового року. Колись наші пращури початок нового року відзначали навесні, але прийняття християнства змусило порушити традицію – перенести початок нового року на осінь, як то було у Візантії.

На церковне новоліття було прийнято дякувати Богові за щедрий врожай та просити Його благословення на рік наступний.

Народні традиції

Необхідно було обов’язково прибрати всі ярі до дня Семена літопроводця, оскільки інакше посіви могли загинути через велику кількість опадів і сильних вітрів. Казали, що на Семена зерна з колосків випадають.

Хліб після Семена вже не сіяли. Орати можна було тільки до полудня.

Відомо також, що на Семена намагалися пускати худобу в поля. Багато роботи було у господинь, яким було потрібно якнайскоріше законсервувати огірки. Рекомендувалося також закінчити всі справи і провести всі угоди саме до 14 вересня, оскільки після цього терміну всі підприємства будуть невдалими, згідно з прикметами.

Народні прикмети:

  • На Семена ясно – осінь буде погожою і теплою.
  • На Семенів день вітер із півдня – буде зима тепла.
  • Якщо гуси відлітають на Семена – чекай ранньої зими.
  • На Семена багато павутини – осінь буде довга та ясна.
  • День на Семена був з болотом – осінь буде дощова; ясним – осінь буде з доброю погодою.

Що не рекомендується робити:

  • У цей день не можна сваритися, лихословити, обговорювати й засуджувати людей.
  • Не рекомендується займатися важкими фізичними справами.
  • Заборонено планувати на 14 вересня переїзд.

Іменини

14 вересня День ангела імені відзначають: Семен, Тетяна, Наталя і Марфуша.

 

Теги: Україна свято

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