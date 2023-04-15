У столиці потоп: влада готується евакуювати киян (фото)

Ризик підтоплень існує для окремих територій у чотирьох районах Києва

Із кінця квітня до початку травня у Києві знову очікуються рясні дощі. Гідрослужби столиці працюють у посиленому режимі і моніторять місця можливих підтоплень. Рівень водопілля у столиці цієї весни значно вищий за минулорічний. Житловим масивам з багатоквартирними будинками та промисловим об’єктам загрози він не несе. Але ризик підтоплень існує для окремих територій. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ».

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«На жаль, ризик підтоплень існує для окремих територій приватної та садово-дачної забудови в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах. Можливі часткові затоплення територій на дачних масивах: Воскресенські Сади, Русанівські Сади, Осокорки, Позняки, Вишеньки. Можливе також часткове підтоплення у межах приватної та садово-дачної забудови на лівому березі Дніпра – в районі Південного мосту, а також затоки Берковщина, – зауважив мер Києва», – повідомив мер.

Влада просить жителів цих територій та тих, хто мешкає поряд з водоймами, врахувати прогнози синоптиків та підготуватись до імовірних підтоплень: перенести найцінніші речі на верхні поверхи приватних будівель, вимкнути електрику, газ, побутові прилади. «У випадку затоплення будьте готові до евакуації рятувальними службами», – наголосив Кличко.

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Мер зазначив, що рятувальники та житлово-комунальні служби Києва сформували алгоритм спільних дій. Підготовлена техніка, зокрема плавзасоби для роботи в умовах повені та спричинених нею підтоплень. Рятувальні служби перебувають на постійному зв’язку з Українським гідрометцентром, який аналізує розвиток гідрометеорологічної ситуації у басейні Дніпра.

«В залежності від актуалізованих даних ситуація може змінюватись. Тому слідкуйте за оновленням інформації на офіційних джерелах інформації міської влади: сайті міста, Telegram-каналі та Facebook-сторінці КМДА. У випадку надзвичайної ситуації, негайно звертайтесь за номером 101», – сказав Кличко.

Між тим, за останню добу рівень води у Дніпрі різко піднявся, вже спостерігаються підтоплення набережних.

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Підтоплення в Києві фото: Ян Доброносов/Facebook

Як повідомлялося, станом на ранок 15 квітня спостерігається сезонне підняття рівня води в річках на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

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В Іванкові Київської області, де у четвер, 13 квітня, через рясні дощі підтопило тимчасову переправу до селища, ситуація наразі лишається напружено. Під воду пішли декілька прогулянкових зон, які розташовані поблизу Дніпра.

У Броварському районі Київщини підтоплено село Погреби Зазимської територіальної громади.