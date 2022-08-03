На Київ та область насувається негода

У найближчу годину з утриманням до кінця доби очікується гроза

Оголошено І рівень небезпеки

Рятувальники попереджають про погіршення погодніх умов у столиці. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуації.

«За інформацієї Українського гідрометеорологічного центру у найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 серпня у Києві гроза. І рівень небезпеки», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, синоптики попереджають про негоду в Київській області.

Загалом несприятлива погода очікується на усьому Лівобережжі. Окрім грози, можливі град та шквали 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 3 серпня «Укргідрометцентр»

Нагадаємо, у серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 17-19 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму.