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На Київ та область насувається негода

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 15:17 glavcom.ua
На Київ та область насувається негода
У найближчу годину з утриманням до кінця доби очікується гроза
фото ілюстративне

Оголошено І рівень небезпеки

Рятувальники попереджають про погіршення погодніх умов у столиці. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуації.

«За інформацієї Українського гідрометеорологічного центру у найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 серпня у Києві гроза. І рівень небезпеки», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, синоптики попереджають про негоду в Київській області.

Загалом несприятлива погода очікується на усьому Лівобережжі. Окрім грози, можливі град та шквали 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 3 серпня
Прогноз погоди на 3 серпня
«Укргідрометцентр»

Нагадаємо, у серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, в Карпатах 17-19 градусів. Це на 1,5-2,0 градусів вище за норму. 

Теги: дощ вітер Укргідрометцентр Київ

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