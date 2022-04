«Король жахів» Кінг розказав, що треба зробити з Путіним

Американський письменник Стівен Кінг, відомий своїми бестселерами в жанрі горору, вважає, що президент РФ повинен зникнути, поки він не став причиною смерті для кожного жителя планети. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

«Путін повинен зникнути перш, ніж він вб'є усіх нас. У той чи інший спосіб», – написав Стівен Кінг.

Putin needs to be gone before he kills us all.

One way or the other.