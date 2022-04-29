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    «Король жахів» Кінг розказав, що треба зробити з Путіним

    &laquo;Путін повинен зникнути&raquo; - «Король жахів» Кінг розказав, що треба зробити з Путіним
    «Путін повинен зникнути»
    фото з відкритих джерел

    Письменник, якого називають «королем жахів», побачив смертельну загрозу для всіх людей у діях російського президента

    Американський письменник Стівен Кінг, відомий своїми бестселерами в жанрі горору, вважає, що президент РФ повинен зникнути, поки він не став причиною смерті для кожного жителя планети. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

    «Путін повинен зникнути перш, ніж він вб'є усіх нас. У той чи інший спосіб», – написав Стівен Кінг.

    Відомий у всьому світі письменник від перших днів війни підтримує українців та переймається долею України. У своєму Twitter він уже звертався до Путіна і пояснив, чим для президента РФ закінчиться війна з Україною, якщо він негайно не виведе війська.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Стівен Кінг та інші відомі письменники розірвуть контракти з Росією.

    Теги: росія окупанти війна путін Україна Twitter президент письменник окупація #stoprussia
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    «Король жахів» Кінг розказав, що треба зробити з Путіним