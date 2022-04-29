«Король жахів» Кінг розказав, що треба зробити з Путіним

Письменник, якого називають «королем жахів», побачив смертельну загрозу для всіх людей у діях російського президента

Американський письменник Стівен Кінг, відомий своїми бестселерами в жанрі горору, вважає, що президент РФ повинен зникнути, поки він не став причиною смерті для кожного жителя планети. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

«Путін повинен зникнути перш, ніж він вб'є усіх нас. У той чи інший спосіб», – написав Стівен Кінг.

Putin needs to be gone before he kills us all.

One way or the other. — Stephen King (@StephenKing) April 27, 2022

Відомий у всьому світі письменник від перших днів війни підтримує українців та переймається долею України. У своєму Twitter він уже звертався до Путіна і пояснив, чим для президента РФ закінчиться війна з Україною, якщо він негайно не виведе війська.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Стівен Кінг та інші відомі письменники розірвуть контракти з Росією.