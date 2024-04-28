Мінсоцполітики: Сучасним українцям доведеться довше працювати в старості

Нині в Україні приблизно однакова кількість працівників і пенсіонерів

Сучасному поколінню українців у старості доведеться довше працювати, залишатися активними й забезпечувати себе своєю працею протягом тривалішого періоду життя. Про це заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович на форумі «Демографічне майбутнє України: Стратегія стійкості та відновлення».

Політикиня презентувала проєкт зазначеної стратегії. Одним із актуальних питань цього документа постало старіння населення України поряд із падінням народжуваності в країні, що воює. За словами політикині, нині кількість працівників і пенсіонерів уже становить 1:1.

«Нам уже необхідно думати сьогодні про те, що таке громадське здоров’я, потрібно створювати максимально інклюзивне середовище, щоб зберігати нашу активність і так само дуже серйозно працювати над постійним розвитком наших людей упродовж життя. Тобто над культурою сталого розвитку», – наголосила Жолнович.

За її словами, для заміщення принаймні до 40% заробітку пенсією для людей похилого віку Україні потрібно ще приблизно 6 млн працівників.

При цьому міністр пояснила, що цього не вдасться забезпечити лише народженням нових громадян.

«У цьому контексті особливого значення набуває питання, як повернути людей із-за кордону. Ідеться не лише про наших мігрантів, які рятуються від війни, а також про українців у багатьох поколіннях, також ідеться про тих, які вирішили виїхати набагато раніше, також ідеться про активних іноземців, яким тісно в їхніх країнах і які готові будуть обрати нашу державу для свого розвитку та свого дому», – зазначила очільниця Мінсоцполітики.

Нагадаємо, що деякі українці можуть вийти на заслужений відпочинок значно раніше від встановленого законом пенсійного віку. Пенсійний фонд України пояснив, що для цього потрібно.

До слова, днями Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9453, який регулює врахування страхового стажу, набутого за кордоном, під час призначення пенсії.