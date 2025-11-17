Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 17 листопада 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

17 листопада у світі та в Україні відзначають День студента. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять святителя Григорія, єпископа Неокесарійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 17 листопада 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День студента України

17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято було встановлено Указом Президента України у 1999 році на підтримку ініціативи студентської молоді. Хоча в Україні День студента збігається з Міжнародним днем студентів, його відзначають як національне свято, яке підкреслює важливу роль студентства у житті суспільства, науці та культурі.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день студентів

17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Міжнародний день студентів відзначається на честь пам’яті про чеських студентів-патріотів, які були розстріляні нацистами 17 листопада 1939 року після демонстрації проти окупації. Цей день є символом боротьби за свободу, демократію та право на освіту в усьому світі.

Всесвітній день передчасно народженої дитини

17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Його започатковано для підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикаються передчасно народжені діти та їхні родини, а також для привернення уваги до необхідності підтримки і розвитку медицини для догляду за такими дітьми. Це глобальна ініціатива, яку підтримують організації та медичні спільноти в багатьох країнах.

Передчасно народженими вважаються діти, які з’явилися на світ до 37-го тижня вагітності. Щороку у світі народжується близько 15 млн передчасно народжених дітей, і багато з них мають проблеми зі здоров'ям через незрілість органів. Утім, сучасна медицина дозволяє забезпечити їм необхідний догляд, і у більшості випадків такі діти виростають здоровими, якщо отримують своєчасну допомогу.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святителя Григорія, єпископа Неокесарійського

17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

17 листопада православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія, якого назвали Чудотворцем за велику кількість чудес, які він здійснив завдяки молитвам. Святитель Григорій жив у III столітті. Народився він у Неокесарії (Понт) у знатній язичницькій родині. Здобув блискучу освіту, вивчаючи римське та грецьке право, але згодом зацікавився християнством. Після зустрічі з відомим богословом Оригеном у Кесарії Палестинській, він охрестився та почав вести аскетичний спосіб життя. За переказами, коли його обрали єпископом Неокесарії, у місті було лише 17 християн. Завдяки його проповідям і чудесам, до моменту його смерті (близько 270 року) у місті залишилося лише 17 язичників.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день називали «Григорій» або «Свято Григорія». За народними прикметами, цього дня звертали увагу на такі знаки:

  • Якщо цього дня йде сніг, зима буде сніжною та морозною.
  • Якщо погода ясна – зима буде приємною.
  • Якщо на небі багато зірок, а місяць яскравий – чекайте на похолодання.
  • Якщо лід на річці стає міцним, то буде добрий урожай наступного року.

Історичні події

  • 1663 рік – укладені «Батуринські статті» між гетьманом І. Брюховецьким та московським урядом що дещо обмежували гетьманську владу в Україні на користь московського царя;
  • 1804 рік – в Харкові засновують університет;
  • 1869 рік – в Єгипті офіційно відкривається Суецький канал;
  • 1913 рік – Панамським каналом проходить перше судно;
  • 1921 рік – закінчується поразкою Другий Зимовий похід Армії УНР;
  • 1939 рік – тисячі студентів міста Праги та їхніх викладачів виходять на вулиці міста, протестуючи проти нацистської окупації, але їх розстріляли, заарештували чи відправили в концтабори;
  • 1948 рік – вводять в експлуатацію газопровід Дашава – Київ;
  • 1959 рік – південноафриканська компанія «Де Бірс», Йоганнесбург, починає виготовлення штучних діамантів;
  • 1964 рік – Велика Британія заявляє про свій намір заборонити експорт зброї до Південної Африки;
  • 1966 рік – у ніч проти 17 листопада реєструють найбільший метеорний дощ: метеори потоку Леонідів;
  • 1967 рік – The Beatles закінчують роботу в студії над альбомом Magical Mystery Tour;
  • 1989 рік – Беназір Бхутто стає прем'єр-міністром Пакистану;
  • 1994 рік – Верховна Рада України скасовує Декларацію про суверенітет Криму;
  • 2000 рік – Україна ніколи не буде ядерною державою, заявляє екс-президент України Леонід Кучма на зустрічі із студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Іменини

День ангела святкують: Григорій, Іван, Микола, Олександр, Симон, Ілля.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зведення понтонних мостів та переправ, розчищення території, риття окопів та бліндажів, а також мінування та розмінування території – це все, чим нині займаються військові інженери
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3 листопада, 06:45
Михайлів день Україна відзначає 8 листопада
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, молитви, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 листопада, 06:15
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 жовтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2025: традиції та молитва
5 листопада, 22:00
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 листопада, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2025: традиції та молитва
11 листопада, 22:00
Венс і його дружина потрапили у скандал
Бажання віцепрезидента США перетворити дружину на католичку викликало обурення суспільства
3 листопада, 16:16
Пам'ятний знак, присвячений військовим інженерам, на Алеї захисників Україн
На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак, присвячений військовим інженерам
3 листопада, 14:34
На полотні Івана Волошина – український воїн, який молиться на тлі зруйнованого храму
У костелі святого Миколая презентовано картину, що стане символом незламності України у Ватикані
5 листопада, 18:01

Суспільство

17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Прогноз погоди на тиждень 17 – 23 листопада 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 17 – 23 листопада 2025 року
Яке релігійне свято відзначається 17 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 листопада 2025: традиції та молитва
На Львівщині суд зобов’язав Росію виплатити матері загиблого військового 65 млн грн
На Львівщині суд зобов’язав Росію виплатити матері загиблого військового 65 млн грн
Американський блогер попросив описати Путіна одним словом. ЗСУ запропонували свою версію
Американський блогер попросив описати Путіна одним словом. ЗСУ запропонували свою версію
Тягнибок показав сина-воїна, нагородженого медаллю (фото)
Тягнибок показав сина-воїна, нагородженого медаллю (фото)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua