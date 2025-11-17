17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 17 листопада 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

17 листопада у світі та в Україні відзначають День студента. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять святителя Григорія, єпископа Неокесарійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 17 листопада 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День студента України

Це свято було встановлено Указом Президента України у 1999 році на підтримку ініціативи студентської молоді. Хоча в Україні День студента збігається з Міжнародним днем студентів, його відзначають як національне свято, яке підкреслює важливу роль студентства у житті суспільства, науці та культурі.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день студентів

Міжнародний день студентів відзначається на честь пам’яті про чеських студентів-патріотів, які були розстріляні нацистами 17 листопада 1939 року після демонстрації проти окупації. Цей день є символом боротьби за свободу, демократію та право на освіту в усьому світі.

Всесвітній день передчасно народженої дитини

Його започатковано для підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикаються передчасно народжені діти та їхні родини, а також для привернення уваги до необхідності підтримки і розвитку медицини для догляду за такими дітьми. Це глобальна ініціатива, яку підтримують організації та медичні спільноти в багатьох країнах.

Передчасно народженими вважаються діти, які з’явилися на світ до 37-го тижня вагітності. Щороку у світі народжується близько 15 млн передчасно народжених дітей, і багато з них мають проблеми зі здоров'ям через незрілість органів. Утім, сучасна медицина дозволяє забезпечити їм необхідний догляд, і у більшості випадків такі діти виростають здоровими, якщо отримують своєчасну допомогу.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святителя Григорія, єпископа Неокесарійського

17 листопада православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія, якого назвали Чудотворцем за велику кількість чудес, які він здійснив завдяки молитвам. Святитель Григорій жив у III столітті. Народився він у Неокесарії (Понт) у знатній язичницькій родині. Здобув блискучу освіту, вивчаючи римське та грецьке право, але згодом зацікавився християнством. Після зустрічі з відомим богословом Оригеном у Кесарії Палестинській, він охрестився та почав вести аскетичний спосіб життя. За переказами, коли його обрали єпископом Неокесарії, у місті було лише 17 християн. Завдяки його проповідям і чудесам, до моменту його смерті (близько 270 року) у місті залишилося лише 17 язичників.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день називали «Григорій» або «Свято Григорія». За народними прикметами, цього дня звертали увагу на такі знаки:

Якщо цього дня йде сніг, зима буде сніжною та морозною.

Якщо погода ясна – зима буде приємною.

Якщо на небі багато зірок, а місяць яскравий – чекайте на похолодання.

Якщо лід на річці стає міцним, то буде добрий урожай наступного року.

Історичні події

1663 рік – укладені «Батуринські статті» між гетьманом І. Брюховецьким та московським урядом що дещо обмежували гетьманську владу в Україні на користь московського царя;

1804 рік – в Харкові засновують університет;

1869 рік – в Єгипті офіційно відкривається Суецький канал;

1913 рік – Панамським каналом проходить перше судно;

1921 рік – закінчується поразкою Другий Зимовий похід Армії УНР;

1939 рік – тисячі студентів міста Праги та їхніх викладачів виходять на вулиці міста, протестуючи проти нацистської окупації, але їх розстріляли, заарештували чи відправили в концтабори;

1948 рік – вводять в експлуатацію газопровід Дашава – Київ;

1959 рік – південноафриканська компанія «Де Бірс», Йоганнесбург, починає виготовлення штучних діамантів;

1964 рік – Велика Британія заявляє про свій намір заборонити експорт зброї до Південної Африки;

1966 рік – у ніч проти 17 листопада реєструють найбільший метеорний дощ: метеори потоку Леонідів;

1967 рік – The Beatles закінчують роботу в студії над альбомом Magical Mystery Tour;

1989 рік – Беназір Бхутто стає прем'єр-міністром Пакистану;

1994 рік – Верховна Рада України скасовує Декларацію про суверенітет Криму;

2000 рік – Україна ніколи не буде ядерною державою, заявляє екс-президент України Леонід Кучма на зустрічі із студентами Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Іменини

День ангела святкують: Григорій, Іван, Микола, Олександр, Симон, Ілля.