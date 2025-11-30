Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 1 грудня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 1 грудня в церковному календарі – День пам’яті святого пророка Наума

1 грудня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Наума, який здавна вважається покровителем знань та мудрості.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 1 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого пророка Наума

Яке релігійне свято відзначається 1 грудня 2025: традиції та молитва фото 1

1 грудня вшановується пам'ять одного з дванадцяти малих пророків, який жив у VII столітті до Різдва Христового. Його ім'я означає «той, що потішає». Пророк Наум відомий своїм пророцтвом про падіння Ніневії – потужної столиці Ассирійської імперії, яка була знищена за свою жорстокість.

У народній традиції цей день відомий як Наумів день. Оскільки пророк Наум є покровителем розуму та навчання, у давнину саме 1 грудня було прийнято віддавати дітей в науку до дяків. Вірили, що Наум «наставляє на ум», а молитва до нього допомагає успішно засвоювати знання та долати лінощі.

Молитви дня

О, святий пророче Божий Наум! Ти, що маєш сміливість стояти перед Господом, моли Його за нас, рабів Божих (імена). Благаємо тебе: випроси нам у Всевишнього мудрості й розуміння, зміцни наш розум і волю до навчання. Допоможи нам долати неуцтво та наповнювати наші серця Божественною істиною. Нехай твоя молитва буде нам надійною допомогою у пізнанні та праведному житті.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо на Наума потужний вітер дме з півночі, то чекай на сильні морози.
  • Якщо цього дня йде сніг, то він, ймовірно, пролежить до весни.
  • Якщо місяць на небі в колах – вдарять морози.
  • День Наума вважається сприятливим для початку будь-якого навчання.

