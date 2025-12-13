Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 14 грудня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Свята 14 грудня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка

14 грудня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія та Калиніка. Це свято присвячене їхній незламній вірі та потужній мужності, проявленій під час гонінь у III столітті.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 14 грудня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка

Святі мученики постраждали за свою віру в часи імператора Діоклетіана, коли християнство було під забороною.

  • Тирс і Левкій були страчені в Кесарії (Віфінія) за відкрите сповідання Христа.
  • Аполлоній, який спочатку злякався мук, попросив допомоги у християнина Филимона. Филимон, будучи співаком, зголосився піти на страту замість нього. Аполлоній, вражений потужною вірою Филимона, покаявся і також прийняв мученицький вінець.
  • Калинік був одним із катів, який, бачачи, як мужньо переносять муки Филимон та Аполлоній, сам увірував у Христа і був страчений.

Усі п’ятеро святих прийняли мученицьку смерть, довівши свою відданість християнській вірі.

Ханука

Ханука в перекладі з івриту означає оновлення, освячення. З року в рік єврейський народ відзначає це давнє релігійне свято, яке розпочинається 25 кіслева (третій місяць у єврейському календарі) і триває вісім діб до початку наступного місяця – тевета. За цивільним календарем у 2025 році початок Хануки припадає на 14 грудня, а кінець на 22 грудня. Друга назва події – Хаг Урим («Свято Вогнів»). Ханука з’явилася ще у 2 столітті до н.е. в пам’ять про звільнення та очищення Храму після перемоги Хашмонеїв (Маккавеїв) у повстанні проти царя Антіоха IV. Коли більшість євреїв зрадили свою віру, невелика група відданих людей врятували Храм та повернули своїх братів до Всевишнього, до віри прабатьків.

Молитви дня

О, святі мученики Христові Тирсе, Левкію, Филимоне, Аполлонію та Калиніче! Ми звертаємося до вас, які потужно постраждали за істинну віру. Моліть Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він дарував і нам незламний дух у випробуваннях. Випросіть нам благодать, щоб ми могли жити по-християнськи, уникаючи гріхів і спокус. Будьте нашими заступниками перед Богом.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо на землі багато снігу, але немає сильного вітру – до врожайного літа.
  • Якщо йде мокрий сніг – це віщує гарний урожай хліба.
  • Якщо ніч сильно морозна, то наступний рік буде успішним у сільському господарстві.
  • Сильний мороз 14 грудня віщує, що холоди триватимуть ще довго.

Читайте також:

