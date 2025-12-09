Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 10 грудня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 10 грудня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 10 грудня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа

10 грудня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа, які постраждали за віру Христову в часи жорстоких гонінь. Це свято присвячене мужності та вірності трьох чоловіків, які не відмовилися від своїх переконань.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 10 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа

Яке релігійне свято відзначається 10 грудня 2025: традиції та молитва фото 1

Мина, Єрмоген і Євграф жили на початку IV століття в Олександрії під час гонінь на християн.

Мина був впливовим чоловіком, якого імператор Максимін направив до Олександрії, щоб припинити заворушення серед християн. Однак, Мина сам увірував у Христа, побачивши потужну стійкість вірян, і відкрито визнав свою віру.

Імператор послав вельможу Єрмогена, щоб той відвернув Мину від християнства. Проте Єрмоген, вражений мужністю Мини та чудесами, що трапилися під час його мук, також увірував і прийняв хрещення.

Євграф, секретар Мини, прийшов, щоб підтримати своїх друзів. Він не побоявся влади і відкрито визнав себе християнином.

Усі троє святих були піддані жорстоким тортурам і прийняли мученицьку смерть за свою віру. Їхні страждання та непохитність стали прикладом потужної вірності для наступних поколінь християн.

Молитви дня

О, святі мученики Христові Мини, Єрмогене і Євграфе! Ви, що з такою потужною мужністю перетерпіли муки за віру! Моліть Господа Бога, щоб Він подав нам силу духу і стійкість у випробуваннях. Допоможіть нам зберегти віру чистою і непохитною, визволіть нас від скорбот і хвороб та направте наші стопи на шлях спасіння.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо на вулиці сухо і ясно – до тривалих морозів.
  • Якщо сильний вітер дме з півночі, то незабаром прийдуть потужні й тривалі морози.
  • Поява інею вранці віщувала швидку відлигу.
  • Цей день вважався сприятливим для лікування хвороб очей.

Читайте також:

