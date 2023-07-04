Віряни та ченці УПЦ МП не впустили комісію Мінкульту у Лавру (фото, відео)

Комісія так і не змогла потрапити до нижніх корпусів святині

До Києво-Печерської лаври 4 липня прибула комісія Міністерства культури для опечатування корпусів. На місці перебувають віряни та ченці УПЦ МП, які не дають працівникам комісії доступу. Вони стверджують, що комісія начебто не має відповідного права.

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Комісія отримала всі необхідні юридичні документи від Мінкульту і зараз вступає в права по тих об'єктах, які де-юре належать заповіднику. Сьогодні вона мала перевірити та опечатати звільнені корпуси території Нижньої лаври, йдеться про пʼять об'єктів, зокрема, 57-й, 69-й та 70-й корпуси.

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Віряни УПЦ МП зібралися у Лаврі фото: Нікіта Галка / Суспільне

Прихильники московського патріархату влаштували словесні перепалки з правоохоронцями.

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Прихильники та ченці УПЦ МП не впустили комісію Мінкульту у Лавру фото: Нікіта Галка / Суспільне

Голова комісії Мінкульту написав заяву до поліції через перешкоджання їхній роботі й комісія покинула Лавру. Представники УПЦ МП хотіли написати зустрічну заяву. Поліцейські запропонували їм зателефонувати на 102 та викликати ще одну слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, до 29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду з заповідником. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ МП, її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.

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Згодом стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

Наступного дня парафіяни та представники УПЦ МП вдруге не пустили до Києво-Печерської лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики. Також в УПЦ МП заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

Пізніше митрополит московської церкви Павло отримав підозру. Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. А Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт в цілодобовому режимі.

29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт. Пізніше арешт продовжили ще на два місяці.

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12 червня у Мінкульті повідомили, що УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів Києво-Печерської лаври протягом наданих їм трьох днів – тепер їх змусить це зробити суд. 1 липня Мінкульт прийняв рішення про обмеження доступу ченців УПЦ МП до приміщень Лаври, а також запечатання тих корпусів, де нема монахів.