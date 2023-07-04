Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Віряни та ченці УПЦ МП не впустили комісію Мінкульту у Лавру (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Віряни та ченці УПЦ МП не впустили комісію Мінкульту у Лавру (фото, відео)
Під будівлями Києво-Печерської лаври зібралися прихильники УПЦ МП
фото з відкритих джерел

Комісія так і не змогла потрапити до нижніх корпусів святині

До Києво-Печерської лаври 4 липня прибула комісія Міністерства культури для опечатування корпусів. На місці перебувають віряни та ченці УПЦ МП, які не дають працівникам комісії доступу. Вони стверджують, що комісія начебто не має відповідного права.

Комісія отримала всі необхідні юридичні документи від Мінкульту і зараз вступає в права по тих об'єктах, які де-юре належать заповіднику. Сьогодні вона мала перевірити та опечатати звільнені корпуси території Нижньої лаври, йдеться про пʼять об'єктів, зокрема, 57-й, 69-й та 70-й корпуси.

Віряни УПЦ МП зібралися у Лаврі
Віряни УПЦ МП зібралися у Лаврі
фото: Нікіта Галка / Суспільне

Прихильники московського патріархату влаштували словесні перепалки з правоохоронцями.

4 фото
На весь екран
Прихильники та ченці УПЦ МП не впустили комісію Мінкульту у Лавру
фото: Нікіта Галка / Суспільне

Голова комісії Мінкульту написав заяву до поліції через перешкоджання їхній роботі й комісія покинула Лавру. Представники УПЦ МП хотіли написати зустрічну заяву. Поліцейські запропонували їм зателефонувати на 102 та викликати ще одну слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, до 29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду з заповідником. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ МП, її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.

Згодом стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Хоча 29 березня мала звільнити будівлі.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

Наступного дня парафіяни та представники УПЦ МП вдруге не пустили до Києво-Печерської лаври комісію Міністерства культури та інформаційної політики. Також в УПЦ МП заявили, що немає юридичних підстав вважати недійсною угоду про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври. 

Пізніше митрополит московської церкви Павло отримав підозру. Після того у розташованій неподалік від Києва резиденції митрополита розпочався обшук. А Шевченківський районний суд міста Києва за підсумками проведення закритого засідання у справі митрополита церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебедя) виніс рішення про його домашній арешт в цілодобовому режимі. 

29 травня митрополиту Української православної церкви Московського патріархату, екснаміснику Києво-Печерської лаври Павлу до 1 липня продовжили домашній арешт. Пізніше арешт продовжили ще на два місяці

12 червня у Мінкульті повідомили, що УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів Києво-Печерської лаври протягом наданих їм трьох днів – тепер їх змусить це зробити суд. 1 липня Мінкульт прийняв рішення про обмеження доступу ченців УПЦ МП до приміщень Лаври, а також запечатання тих корпусів, де нема монахів.

Читайте також:

Теги: Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра відео УПЦ МП

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відео було знято на головній площі Миколаєва, де герої танцювали на різних локаціях та вчилися керувати дроном
Військові зняли запальну пародію на фільм, саундтрек якого виграв «Оскар» (відео)
5 червня, 12:17
Таке явище очевидці спостерігали вперше
Торнадо над водою: кияни стали свідками унікального природного явища
5 червня, 23:28
УПЦ МП допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини на території Заповідника
Комісія Мінкульту завершила роботу в Києво-Печерській лаврі: результати
6 червня, 12:53
Київська обласна рада просить Верховну Раду України невідкладно розглянути законопроєкти про заборону діяльності УПЦ МП
Заборона УПЦ Московського патріархату: Київоблрада ухвалила історичне рішення
9 червня, 17:39
Росіяни завдали ракетного удару по продуктовому магазину
Ракетний обстріл магазину в Умані: Міноборони показало відео влучання
9 червня, 16:47
Брак води окупований Крим відчує наступного року
Вода з Дніпра майже не доходить до Північно-Кримського каналу: що загрожує окупованому півострову
10 червня, 20:58
Населений пункт визволили бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади
Визволення П’ятихаток: Залужний підтвердив та показав відео
19 червня, 15:08
Захисники підняли український прапор на Курдюмівській дамбі (відео)
Захисники підняли український прапор на Курдюмівській дамбі (відео)
28 червня, 11:22
Слідство підозрює скандального Пашу Мерседеса у виправданні агресії Російської Федерації та розпалюванні релігійної ворожнечі
«Я вже не Паша Мерседес, я вже Тесла»: на що дорікав митрополит Павло під час суду (відео)
Сьогодні, 12:23

Суспільство

Віряни та ченці УПЦ МП не впустили комісію Мінкульту у Лавру (фото, відео)
Віряни та ченці УПЦ МП не впустили комісію Мінкульту у Лавру (фото, відео)
Хвилина мовчання: згадаймо розвідника Леоніда Краснова
Хвилина мовчання: згадаймо розвідника Леоніда Краснова
Росія розробляє новий план щодо Запорізької АЕС – Кулеба
Росія розробляє новий план щодо Запорізької АЕС – Кулеба
Гуменюк розповіла, як пошкодження Чонгарського мосту вплинуло на логістику військ РФ
Гуменюк розповіла, як пошкодження Чонгарського мосту вплинуло на логістику військ РФ
Переніс 68 операцій та 60 переливань крові. Лікарі створили «титанове» обличчя воїну ЗСУ (фото)
Переніс 68 операцій та 60 переливань крові. Лікарі створили «титанове» обличчя воїну ЗСУ (фото)
Роботи немає, зарплати низькі: українські біженці пожалілись на життя у Норвегії
Роботи немає, зарплати низькі: українські біженці пожалілись на життя у Норвегії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Поліцейському, який застрелив 17-річного у Франції, зібрали понад €1 млн
63K
Відкрили ключем купе: пасажирка розповіла, як її обікрали в поїзді «Укрзалізниці»
29K
Росія атакувала будівлю СБУ в Сумах – Зеленський
21K
Під Москвою безпілотник атакував військову частину
20K
Уперше за чотири місяці: ЗАЕС підключено до резервної лінії електропередач
18K
Скандал із військовими на Хмельниччині: територіальний центр комплектування відреагував

Новини

Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Сьогодні, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Сьогодні, 06:12
Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 4 липня
Сьогодні, 05:25
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:40
Убезпечити Європу від агресії можна лише з Україною в НАТО – звернення Зеленського
Вчора, 22:57

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту