Митрополит УПЦ МП назвав дві перешкоди на шляху створення автокефальної помісної церкви в Україні

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Фото: kropyva.ck.ua Митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Софроній

Софроній переконаний у тому, що дії президента Порошенка на шляху до створення помісної церкви – політично неграмотні

Митрополит Черкаський і Канівський УПЦ МП Софроній (Дмитрук) вважає, що на шляху створення автокефальної помісної церкви в Україні є дві перешкоди. Про це він заявив у інтерв’ю «Главкому».

Софроній наголошує на тому, що дії президента Порошенка на шляху до створення помісної церкви – політично неграмотні. Також додається той факт, що у єпископата УПЦ МП відсутнє бажання утворення автокефальної церкви.

«Він (президент – ред.) робить кроки тільки зі своєї сторони. А ми тут для чого (зокрема, єпископи УПЦ МП)? У нашій церкві понад 80 єпископів в Україні. Нас не запитують, з нами не радяться, нам нічого не пропонують. Це надзвичайно велика помилка, політично неправильний підхід до цього питання», - пояснює митрополит.

Раніше повідомлялося, що Українська православна церква Київського патріархату звинуватила Росію у втручанні в церковні справи в Україні у зв’язку з очікуваним визнанням автокефалії української церкви з боку Вселенського патріархату.

Як відомо, президент України Петро Порошенко заявив 22 квітня, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

Нагадаємо, 19 квітня народні депутати проголосували за звернення президента України Петра Порошенка до Вселенського Патріарха Варфоломія І щодо надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про звернення щодо автокефалії.

Як повідомлялося, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського Патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні.

Порошенко розраховує, що таке рішення ухвалять до 1030-річчя Хрещення України-Русі.

Як відомо, народні депутати від Опозиційного блоку направили звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія I, в якому заявили, що ініціатива української влади щодо створення єдиної помісної церкви є спробою «вирішити політичні завдання напередодні президентських виборів в Україні»

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Митрополит УМЦ МП Софроній: Ті, хто не захоче до єдиної церкви, стануть РПЦ за кордоном. І там хай хоч Путіну моляться