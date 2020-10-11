Міжнародний день камінг-ауту. Зірки закликали українці відкрито говорити про свою сексуальну орієнтацію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ніхто не зламає людське бажання бути собою у цій країні – КиївПрайд Скріншот з відео

Головна ціль відео – нагадати людям про важливість підтримки та прийняття один одного такими, якими вони є

11-го жовтня у світі відзначають Всесвітній день камінг-ауту. Цей день започатковано аби підтримати та мотивувати ЛГБТ+ людей відкрито говорити про свою сексуальну орієнтацію та/або гендерну ідентичність.

Головна ціль відео, створеного КиївПрайдом до цього дня – нагадати людям про важливість підтримки та прийняття один одного такими, якими вони є. У ролику знялися травесті-діва Монро, популярний блогер Олег Машуковський, телеведучий, актор Анатолій Ярема та інші.

«Після камінг-ауту ЛГБТ+ людей часто стигматизують. Це непростий, але дуже важливий крок для кожної та кожного, хто належить до спільноти. І нам важливо надати підтримку тим, хто її немає; показати різноманітність та красу людей; нагадати, що є люди, які завжди зрозуміють тебе. Неприйняття виростає там, де є мовчання і невігластво. Світ насправді має більше кольорів: він різнобарвний і кольоровий. Саме тому наше чорно-біле відео – це нагадування про те, що ми самі розфарбовуємо світ навколо нас», – розповіла Руслана Панухник, директорка ГО «КиївПрайд».

«Уся моя публічна діяльність останніх 20 років – це доказ того, що можна жити та реалізовувати себе відкрито, без страху демонструвати суспільству, хто ти є. Я рада підтримати проєкт, який показує, що бути собою – це прекрасно», – поділилася Монро про свою участь в проєкті.

Як повідомлялося, 20 вересня у Запоріжжі відбувся повноцінний ЛГБТ-прайд, в якому взяли участь представники різних організацій і фондів з різних міст України. До акції «Місто без стереотипів» приєдналися близько 500 учасників.

Нагадаємо, 13 вересня у Харкові відбувся АвтоПрайд.

Читайте також: