«Укрзалізниця» повідомила про затримку поїздів після обстрілу

В «Укрзалізниці» повідомили, що час затримки може змінитися

«Укрзалізниця» повідомила про затримку руху низки потягів після масованого обстрілу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.



«Через пошкодження інфраструктури, а також через необхідність зупинок для евакуації пасажирів, низка поїздів рухається із затримкою. Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережено, зокрема поїзди курсують до Дніпра та у зворотному напрямку», – йдеться у повідомленні.

Найбільше відхилення від графіку фіксується у:

№53/54 Одеса-Дніпро +3.50 год;

№75/76 Кривий Ріг-Київ +3.30 год;

№21/22 Харків-Львів +3.30 год;

№65/66 Київ-Суми +3.30 год;

№7/8 Одеса-Харків +3 год;

№39/40 Запоріжжя-Солотвино +3.40 год;

№45/46 Харків-Ужгород +3.30 год;

№21/22 Львів-Харків +3.15 год.

«Слідкувати за запізненням вашого рейсу можна на сайті uz-vezemo. Однак важливо зазначити: час затримки може змінитися. Тож уважно стежте за оголошеннями на вокзалах та на борту. Залізничники працюють над усуненням пошкоджень, використовують допоміжні локомотиви, адаптують маршрути, аби доставити пасажирів до пунктів призначення якомога швидше. Дякуємо за розуміння. Довеземо всіх», – додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські терористи здійснили масовану комбіновану атаку на Київ і Київську область, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. У столиці загинули щонайменше чотири людини, понад два десятки отримали поранення. Пошкодження та пожежі зафіксували майже в усіх районах міста.

На Київщині наслідки удару зафіксували у Броварському, Бориспільському, Бучанському, Вишгородському та Фастівському районах. В області постраждали троє людей, серед яких дитина. Через падіння уламків і влучання спалахнули складські приміщення, приватні будинки та автомобілі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні за час повномасштабної війни. Загалом ворог застосував 681 засіб повітряного нападу, серед яких ракети різних типів та сотні безпілотників.