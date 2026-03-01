У Тегерані люди святкують смерть верховного лідера Хаменеї

Велика кількість людей вийшла на вулиці та танцюють після того, як Трамп оголосив про смерть Хаменеї

У суботу ввечері в деяких частинах Тегерана лунали оплески та святкування після повідомлень про смерть Верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На відео видно, що багато людей повиходили на вулиці: вони танцюють під музику, кричать від радості, дунають оплески.

Видно, що місцеві щось палили, та, ймовірно, повалили якийсь пропагандистський стенд.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару.

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.