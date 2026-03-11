Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німеччина стала першою країною НАТО, яка запросила інструкторів із України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина стала першою країною НАТО, яка запросила інструкторів із України
Українські інструктори навчатимуть німецьку армію воювати
фото: armyinform.com.ua

Берлін готується до можливого конфлікту з РФ до 2029 року

Українські військові інструктори прибудуть до Німеччини, щоб навчати військовослужбовців Бундесверу бойового досвіду, отриманого під час війни з Росією. Берлін розглядає таку співпрацю як частину підготовки до можливого військового протистояння з РФ у найближчі роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами головнокомандувача німецької армії генерал-лейтенанта Крістіана Фройдінга, Україна направить своїх військових до армійських навчальних центрів Німеччини. Там вони ділитимуться практичним досвідом ведення сучасної війни, який отримали під час бойових дій проти російської армії.

Домовленості між Києвом і Берліном були досягнуті ще минулого місяця. Очікується, що перша група українських інструкторів складатиметься з кількох десятків військових. Вони перебуватимуть у Німеччині протягом кількох тижнів і проводитимуть навчання для німецьких військових.

Українські фахівці навчатимуть німецьких солдатів: артилерійської справи, інженерних рішень на полі бою, проведення бронетанкових операцій, застосування безпілотників, а також організації командування та управління підрозділами в умовах сучасних бойових дій.

Окремий блок навчання буде присвячений так званій «data-driven warfare» – веденню бойових дій із використанням цифрових технологій та інтегрованих інформаційних систем. За словами Фройдінга, саме цей досвід української армії є унікальним і його неможливо знайти в традиційних військових підручниках.

«Це ж майже післязавтра. У нас немає часу – ворог не чекає, поки ми оголосимо про свою готовність», – сказав Фройдінг, коментуючи терміни підготовки європейських армій до можливих загроз.

Німецький генерал також зазначив, що Німеччина стала першою країною, яка уклала подібну угоду з Україною. Водночас у Берліні очікують, що інші держави НАТО також можуть запросити українських військових інструкторів для передачі бойового досвіду.

За оцінками розвідувальних служб Німеччини та інших країн Альянсу, Росія може бути готова до масштабного нападу на країни НАТО вже до 2029 року. Саме тому європейські держави активізують модернізацію своїх збройних сил та підготовку військових.

Нагадаємо, що військова розвідка та служба безпеки Швеції у щорічному звіті заявили, що Росія залишається головною військовою загрозою для країни та Північноатлантичного альянсу, а її дії можуть призвести до небезпечної ескалації.

Читайте також:

Теги: війна Україна Німеччина НАТО росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місце злочину поблизу Дорстена у Німеччині
Німецький суд поставив крапку у справі українського підлітка, який вчинив подвійне вбивство
Сьогодні, 11:53
США можуть послабити санкції проти російської нафти
Через дефіцит нафти США можуть послабити санкції проти РФ
7 березня, 00:39
Етап Формули-1 у Бахрейні має відбутися з 10 до 12 квітня 2026 року
Чи пройде Формула-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії? Стало відоме рішення
5 березня, 17:09
Світова війна без оголошення? Глобальна турбулентність і шанс для України
Світова війна без оголошення? Глобальна турбулентність і шанс для України
4 березня, 11:27
Трамп та його команда слідкують за ударами по Ірану
Лідер Ірану – мертвий. Трамп підтвердив смерть Хаменеї
28 лютого, 23:47
Микола Пушко, який перебуває в полоні вже 46 місяців, зачитав звернення до Путіна
Окупанти, які перебувають у полоні вже четвертий рік, звернулися до Путіна
28 лютого, 20:15
Задимлення після атаки у Краснодарі
Безпілотники атакували російський Краснодар
20 лютого, 23:45
За словами Текучева, Резнікович спочатку йому видавався людиною, «закоханою в театр до мозку кісток»
Актор театру Лесі Українки розповів, що режисер Резнікович казав трупі перед втечею у Москву
17 лютого, 23:20
Кремль висунув пропозиції щодо широкого економічного партнерства зі США, включаючи повернення Росії до системи розрахунків у доларах
Росія пропонує США масштабне економічне партнерство з використанням долара
13 лютого, 10:23

Соціум

Німеччина стала першою країною НАТО, яка запросила інструкторів із України
Німеччина стала першою країною НАТО, яка запросила інструкторів із України
Позиції Орбана похитнулися: що показало нове опитування
Позиції Орбана похитнулися: що показало нове опитування
Розвідка США попередила компанії про можливу помсту Ірану
Розвідка США попередила компанії про можливу помсту Ірану
У Росії чоловіка кинули за грати за коментар «Боже, храни Азов» та побажання здоров'я генералу ЗСУ
У Росії чоловіка кинули за грати за коментар «Боже, храни Азов» та побажання здоров'я генералу ЗСУ
В Іспанії спритники роками відмивали гроші, експлуатуючи українок
В Іспанії спритники роками відмивали гроші, експлуатуючи українок
Хто потрапив до списку найбагатших людей: журнал Forbes назвав неочікувані імена
Хто потрапив до списку найбагатших людей: журнал Forbes назвав неочікувані імена

Новини

Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:10
Журнал Forbes оприлюднив список найбагатших людей: серед них семеро українців
Сьогодні, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Сьогодні, 05:59
Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Вчора, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Вчора, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Вчора, 11:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua