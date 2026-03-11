Німеччина стала першою країною НАТО, яка запросила інструкторів із України

Берлін готується до можливого конфлікту з РФ до 2029 року

Українські військові інструктори прибудуть до Німеччини, щоб навчати військовослужбовців Бундесверу бойового досвіду, отриманого під час війни з Росією. Берлін розглядає таку співпрацю як частину підготовки до можливого військового протистояння з РФ у найближчі роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За словами головнокомандувача німецької армії генерал-лейтенанта Крістіана Фройдінга, Україна направить своїх військових до армійських навчальних центрів Німеччини. Там вони ділитимуться практичним досвідом ведення сучасної війни, який отримали під час бойових дій проти російської армії.

Домовленості між Києвом і Берліном були досягнуті ще минулого місяця. Очікується, що перша група українських інструкторів складатиметься з кількох десятків військових. Вони перебуватимуть у Німеччині протягом кількох тижнів і проводитимуть навчання для німецьких військових.

Українські фахівці навчатимуть німецьких солдатів: артилерійської справи, інженерних рішень на полі бою, проведення бронетанкових операцій, застосування безпілотників, а також організації командування та управління підрозділами в умовах сучасних бойових дій.

Окремий блок навчання буде присвячений так званій «data-driven warfare» – веденню бойових дій із використанням цифрових технологій та інтегрованих інформаційних систем. За словами Фройдінга, саме цей досвід української армії є унікальним і його неможливо знайти в традиційних військових підручниках.

«Це ж майже післязавтра. У нас немає часу – ворог не чекає, поки ми оголосимо про свою готовність», – сказав Фройдінг, коментуючи терміни підготовки європейських армій до можливих загроз.

Німецький генерал також зазначив, що Німеччина стала першою країною, яка уклала подібну угоду з Україною. Водночас у Берліні очікують, що інші держави НАТО також можуть запросити українських військових інструкторів для передачі бойового досвіду.

За оцінками розвідувальних служб Німеччини та інших країн Альянсу, Росія може бути готова до масштабного нападу на країни НАТО вже до 2029 року. Саме тому європейські держави активізують модернізацію своїх збройних сил та підготовку військових.

Нагадаємо, що військова розвідка та служба безпеки Швеції у щорічному звіті заявили, що Росія залишається головною військовою загрозою для країни та Північноатлантичного альянсу, а її дії можуть призвести до небезпечної ескалації.