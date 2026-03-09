Іран заявив про готовність до затяжної війни зі США

У Тегерані заявили, що завершити конфлікт можуть лише «економічні страждання»

Іран готується до затяжного конфлікту зі США та не бачить можливостей для дипломатичного врегулювання. У Тегерані заявляють, що завершити війну можуть лише «економічні страждання», які змусять інші країни втрутитися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNN.

Радник з питань зовнішньої політики Ірану Камаль Харазі, заявив, що іранська влада готова до тривалої війни зі Сполученими Штатами. Іранський чиновник також дав зрозуміти, що Тегеран готовий продовжувати удари по країнах Перської затоки, щоб змусити їх вплинути на президента США Дональда Трампа.

«Я більше не бачу місця для дипломатії. Тому що Дональд Трамп обманював інших і не дотримувався своїх обіцянок, і ми пережили це двічі під час переговорів – коли ми вели переговори, вони нас атакували», – сказав Харазі.

Він також заявив, що війна може завершитися лише тоді, коли економічний тиск стане настільки сильним, що інші держави почнуть втручатися. «Немає місця для переговорів, якщо економічний тиск не буде посилений до такої міри, що інші країни втрутяться, щоб гарантувати припинення агресії американців та ізраїльтян проти Ірану», – наголосив він.

Харазі зазначив, що війна вже створює серйозний економічний тиск на інші країни, зокрема через інфляцію та дефіцит енергоносіїв. «Ця війна спричиняє значний тиск – економічний тиск – на інших, у вигляді інфляції, дефіциту енергоносіїв, і якщо вона триватиме, цей тиск буде посилюватися, тому інші не матимуть іншого вибору, як втрутитися», – заявив він.

Таким чином, іранський чиновник натякнув, що країни Перської затоки та інші держави мають чинити тиск на США для припинення конфлікту.

Нагадаємо, що вищий орган релігійної влади Ірану звернувся до нації із закликом згуртуватися навколо Моджтаби Хаменеї, якого було обрано третім верховним лідером країни. У своїй заяві Асамблея експертів наголосила на важливості присяги на вірність новому керівництву, особливо з боку наукової еліти, інтелектуалів та релігійних діячів.