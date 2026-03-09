Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран заявив про готовність до затяжної війни зі США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Іран заявив про готовність до затяжної війни зі США
Радник з питань зовнішньої політики Ірану Камаль Харазі заявив, що не бачить дипломатичного вирішення конфлікту зі США
скріншот з відео

У Тегерані заявили, що завершити конфлікт можуть лише «економічні страждання»

Іран готується до затяжного конфлікту зі США та не бачить можливостей для дипломатичного врегулювання. У Тегерані заявляють, що завершити війну можуть лише «економічні страждання», які змусять інші країни втрутитися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання CNN.

Радник з питань зовнішньої політики Ірану Камаль Харазі, заявив, що іранська влада готова до тривалої війни зі Сполученими Штатами. Іранський чиновник також дав зрозуміти, що Тегеран готовий продовжувати удари по країнах Перської затоки, щоб змусити їх вплинути на президента США Дональда Трампа.

«Я більше не бачу місця для дипломатії. Тому що Дональд Трамп обманював інших і не дотримувався своїх обіцянок, і ми пережили це двічі під час переговорів – коли ми вели переговори, вони нас атакували», – сказав Харазі.

Він також заявив, що війна може завершитися лише тоді, коли економічний тиск стане настільки сильним, що інші держави почнуть втручатися. «Немає місця для переговорів, якщо економічний тиск не буде посилений до такої міри, що інші країни втрутяться, щоб гарантувати припинення агресії американців та ізраїльтян проти Ірану», – наголосив він.

Харазі зазначив, що війна вже створює серйозний економічний тиск на інші країни, зокрема через інфляцію та дефіцит енергоносіїв. «Ця війна спричиняє значний тиск – економічний тиск – на інших, у вигляді інфляції, дефіциту енергоносіїв, і якщо вона триватиме, цей тиск буде посилюватися, тому інші не матимуть іншого вибору, як втрутитися», – заявив він.

Таким чином, іранський чиновник натякнув, що країни Перської затоки та інші держави мають чинити тиск на США для припинення конфлікту.

Нагадаємо, що вищий орган релігійної влади Ірану звернувся до нації із закликом згуртуватися навколо Моджтаби Хаменеї, якого було обрано третім верховним лідером країни. У своїй заяві Асамблея експертів наголосила на важливості присяги на вірність новому керівництву, особливо з боку наукової еліти, інтелектуалів та релігійних діячів. 

Читайте також:

Теги: Іран війна США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обвинувачений Андрій Клименко втік до РФ
Колишній фіналіст телепроєкту «Шанс», який втік до Росії, отримав вирок
Сьогодні, 17:40
Відпустки солдатів і офіцерів скасували, а військових, які перебували поза частинами, відкликали до підрозділів
Азербайджан привів війська у бойову готовність на кордоні з Іраном
5 березня, 04:11
Війна за Незалежність. Чому ми ризикуємо втратити головне
Війна за Незалежність. Чому ми ризикуємо втратити головне
28 лютого, 07:43
У Вашингтоні вважають ізраїльський удар вигіднішим для США
Адміністрація США обговорила сценарій із першим ударом Ізраїлю по Ірану
26 лютого, 16:10
Сили оборони стримують спроби ворога охопити стратегічні міста
Росіяни намагаються оточити Покровськ і Мирноград – Сили оборони
26 лютого, 13:27
Неподалік села Гончарне агенти підпалили релейні шафи
Кримські партизани знищили ворожу ППО
26 лютого, 08:09
«Фолькспаркштадіон» був домівкою українських команд
Історичний гранд Бундесліги підтримав Україну в річницю вторгнення
24 лютого, 12:37
Дональд Трамп заявив, що його адміністрація готує «дуже потужну відповідь» на ядерну програму Ірану
10 днів на роздуми: Трамп анонсував радикальне рішення щодо Ірану
19 лютого, 17:48
Для Москви дипломатія – не вихід із війни, а її продовження
Дипломатія на крові: Кремль використовує переговори для ескалації війни
10 лютого, 16:26

Політика

Іран заявив про готовність до затяжної війни зі США
Іран заявив про готовність до затяжної війни зі США
Каллас закликала прискорити розширення ЄС: причина
Каллас закликала прискорити розширення ЄС: причина
Поспіх перед виборами. Партія Орбана подала законопроєкт про арешт грошей Ощадбанку
Поспіх перед виборами. Партія Орбана подала законопроєкт про арешт грошей Ощадбанку
Голова парламенту Чехії звинуватив Україну у контрабанді зброї
Голова парламенту Чехії звинуватив Україну у контрабанді зброї
Посланці Трампа скасували візит до Ізраїлю
Посланці Трампа скасували візит до Ізраїлю
Зеленський призначив посла України в Андоррі
Зеленський призначив посла України в Андоррі

Новини

«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua