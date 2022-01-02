Вінні-Пух та Бембі стали суспільним надбанням: що це означає

Статус поширюється лише на оригінальні книги, а не на подальші продовження чи адаптації

Із 1 січня 2022 року в США десятки відомих літературних творів, кінострічок та аудіозаписів стали суспільним надбанням. Це означає, що тепер будь-хто може вільно використовувати їх без дозволу і без виплати авторської винагороди, повідомляє ABC News. До творів, що стали суспільним надбанням, належать:

Улюблена дитяча книга А.А. Мілна «Вінні-Пух», «Бембі» Фелікса Сатена та класичний роман «І сонце сходить (Фієста)» Ернеста Гемінгвея, «Сім стовпів мудрості» Т. Е. Лоуренса, «Пісок і піна» Кахліла Гібрана, «Убивство Роджера Ейкройда» Агати Кристі, «Плавучий театр» Едни Фербер, «Солдатська нагорода» Вільяма Фолкнера.

Німі фільми «Бойовий дворецький» із Бастером Кітоном, «Спокусниця» з Гретою Гарбо, «Син шейха» з Рудольфом Валентино та «Заради небес» із Гарольдом Ллойдом;

Поетичні збірки «The Weary Blues» Ленгстона Г'юза та «Enough Rope» Дороті Паркер;

Близько 400 000 звукозаписів, зокрема музика Етель Вотерс, Мемі Сміт, Енріко Карузо та Фанні Брайс.

Щойно твір стає суспільним надбанням, ним можна законно ділитися, виконувати, повторно використовувати, перепрофілювати чи семплувати без дозволу чи витрат.

У випадку з «Вінні-Пухом» і «Бембі» важливо відзначити, що їхній статус суспільного надбання поширюється лише на оригінальні книги, а не на подальші продовження чи адаптації. Водночас як Вінні-Пух, Паць, Кенга, Ру, Іа, Кролик, Сова і Крістофер Робін тепер є персонажами суспільного надбання, Тигрик, який з'явився в книзі 1928 року «Будинок у куточку Пуха», все ще перебуває під авторським правом до 2024 року. Анімаційні фільми Disney про Вінні-Пуха та Бембі будуть під захистом авторських прав ще багато років.

У випадку з Вінні-Пухом компанія Disney, як і раніше, контролює торгову марку для всієї франшизи, тому, хоча оригінальна книга тепер може бути перевидана без порушення авторських прав, подальші адаптації та товари все ще можуть бути визнані такими, що порушують торгову марку.

Очікується, що Disney діятиме аналогічно, коли Міккі Маус стане суспільним надбанням у 2024 році.

Тривалий період дії авторського права в США, прийнятого в останні десятиліття, призвів до того, що багато творів, які зараз могли б стати суспільним надбанням, вже давно втрачені, тому що їх невигідно утримувати законним власникам.

Директорка Центру вивчення суспільного надбання Дюкського університету Дженніфер Дженкінс зазначила, що багато фізичних носіїв унікальних аудіо та відеозаписів за час зберігання у правовласників прийшли у непридатний стан і не факт, що їх можна буде відновити.

«Той факт, що твори 1926 року доступні за законом, не означає, що вони дійсно доступні. Через 95 років багато з цих творів вже втрачені або буквально розпадаються (як у випадку зі старими фільмами та записами), що свідчить про те, як тривалі терміни дії авторських прав впливають на збереження культурних артефактів», – зазначає Дженкінс.

Раніше повідомлялося, що власника продуктового магазину «Смаколик» у селі Микуличин біля Яремче оштрафували на 113,5 тис. грн за нелегальне використання двох пісень Ірини Федишин.