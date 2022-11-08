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«Молдовський відділ» Кремля називає Додона індиком»: автор скандального розслідування

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Молдовський відділ» Кремля називає Додона індиком»: автор скандального розслідування
Ігор Додон тривалий час отримував фінансування з Кремля
фото з відкритих джерел

Додона вважає своїм близьке коло Путіна

Близьке коло Путіна вважає своїм колишнього президента Молдови Ігоря Додона. А ось кремлівські куратори ставилися до нього зневажливо. Про це в розмові з «Главкомом» розповів головний редактор молдовського видання Rise.md, автор розслідування «Куратори Молдови з ФСБ»  Володимир Тхорік. 

«Молдовський відділ» Кремля, яким з 2020 року керував полковник служби зовнішньої розвідки Ігор Малов, називав його курканом – індиком, у перекладі з румунської. Він їм не надто подобався, але їм зверху спустили рознарядку любити, жалувати й підтримувати», – каже Володимир Тхорік.

За словами журналіста-розслідувача, «молдовський відділ» – це таке собі політбюро, куди молдавські політики їздили у буквальному смислі на планування. Безпосередньо лідери проросійських молдавських партій до 2016-2017 року їздили на «планірки», які збирали співробітники служби зовнішньої розвідки.

«Мені говорили про це самі ж ці лідери. Зрозуміло, що, коли наставав «час Х», вони голосували за того, на кого вказав Кремль», – поділився Володимир Тхорік.

Нагадаємо, журналісти з’ясували, що кожний третій із російських дипломатів, які прибували до Молдови з 2014 року, мав зв’язки із російськими спецслужбами.

Також молдовські журналісти оприлюднили розслідування про те, що експрезидент Молдови, лідер проросійської Партії соціалістів Ігор Додон тривалий час отримував фінансування з Кремля через спеціально створену громадську організацію, яка займається просування вигідних Росії наративів.

До слова, колишній міністр оборони Молдови Анатоль Шалару раніше заявив, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію у Молдові та повалити чинний уряд. Серед планів ФСБ  – організувати державний переворот у Молдові.

Читайте також: Агенти Кремля у Молдові. Інтерв’ю з автором скандального розслідування
Теги: міністр партії переворот полковник розслідування фінансування

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