Москва і «ЛНР» підписали «декларацію про співпрацю»

Собянін підписав з «прем'єром «ЛНР» «угоду» про «торгово-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво»

Мер Москви Сергій Собянін підписав із так званим «головою «ЛНР» Леонідом Пасічником «декларацію про співпрацю». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Собянін заявив про нібито допомогу Москви у відновленні зруйнованого Луганська.

«Ми намітили спільно плани щодо відновлення Луганська, створення тут нормального мирного життя. Йдеться про відновлення шкіл, поліклінік, житла, інженерної інфраструктури, газопроводів, водоводів, електричних мереж, вуличної дорожньої мережі», – сказав Собянін.

Також Собянін зустрівся з «прем'єром «ЛНР» Сергієм Козловим та підписав «угоду» про «торгово-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво».

Пасічник в свою чергу заявив, що без допомоги РФ окупантам «було б дуже важко, якщо не сказати неможливо».

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованих районах Луганської області рашисти заблокували доступ до Viber. В ОРЛО стверджують, що за допомогою Viber українські військові нібито вираховують об'єкти, по яких завдають удари, але не пояснили, як саме.

Додамо, що у Донецькій та Луганській областях повністю знищені Маріуполь, Волноваха, Рубіжне, Попасна, Лиман, Сєвєродонецьк. Також важка ситуація в окупованих громадах Херсонської області, значних руйнувань зазнали окремі громади Миколаївщини та Запоріжжя. У Харкові частина мікрорайону Північна Салтівка теж повністю знищена.