Три роти «військових «ДНР» відмовилися їхати «на убій» в «ЛНР»: відеозвернення

Понад 200 бойовиків «ДНР» влаштували бунт

Бойовики так званої «ДНР» влаштували бунт та відмовилися воювати за «ЛНР», бо це «чужа республіка».

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський, а пабліки окупантів оприлюднюють відеозвернення бойовиків. У відео бойовики аргументували свою позицію. Ватажок бунту називає себе та інших бойовиків «військовослужбовцями 107 стрілкового полку». За його словами, перша, друга та четверта рота полку (204 особи) відмовляється виконувати наказ «командування» та їхати в «ЛНР».

«Ми відмовляємося їхати на забій в «ЛНР» - зовсім іншу республіку. З нами вчинили безліч незаконних дій. Нас призвали незаконно з порушенням наказу. З нами не провели медичного обстеження під час призову. Нас неодноразово обманювали та обманним шляхом намагалися завезти на територію «ЛНР», де, за непідтвердженими даними, ми вже є частиною якогось «козацтва», які добровільно вступили в лави «збройних сил «ЛНР», – каже бойовик.