Радіодиктант національної єдності 2025: оприлюднено текст для перевірки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Радіодиктант національної єдності 2025: оприлюднено текст для перевірки
Цьогорічний текст диктанту читала акторка Сумська
фото: скриншот з відео

Результати радіодиктанту буде оголошено, коли комісія опрацює всі листи

Сьогодні, 29 жовтня, організатори оприлюднили текст Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, який українці писали 27 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Авторкою тексту стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а читала акторка Наталія Сумська. Результати радіодиктанту буде оголошено, коли комісія опрацює всі листи.

Треба жити!

Жити треба цікаво: читати книжки, ходити в театр, дресирувать пса Патрона…

Треба жити! Не впівсили, не трошки, не завтра, не після. По-справжньому! Зараз! Треба гладити котів, збирати гриби, везти цуценят із фронту на «інтерсіті», робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати РЕБи і генератори, а ще – нишпорити вечорами в міжʼярʼї ботсаду, бо на перший урок треба принести каштанів.

Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому – того, що в серці. Треба здавати кров, і, може, з нею ще в чиємусь серці поселиться любов до слів: «допіру», «пітятко» чи «кияхи».

Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Немає часу на півтони. Матеріальне – крихке, життя тікає крізь пальці. Справжнім виявилось тільки те, за що не можна схопитись руками: спогади, сміх і любов.

Ще треба плакати, коли можеться. За все те, що ніколи не мало з нами статися. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться «далекобійний дрон» або «балістична ракета», а й розрізняємо їх на слух.

Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них: скніли у вічній гризоті. А ми будемо жити цікаво – всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою.

Як відомо, 27 жовтня відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності – подія, яка вже понад чверть століття об’єднує українців у всьому світі любов’ю до рідного слова.

Авторка диктанту Євгенія Кузнєцова відзначила, що текст об’єднує українців. Незалежно від складності слів чи пунктуації, учасники разом обговорюють результати та діляться враженнями.

Крім цього, під час прямого етеру «Суспільного» учасниця та рекордсменка радіодиктанту національної єдності Христина Гоянюк зі Львова розкритикувала текст, написаний Євгенією Кузнєцовою. Вона заявила, що він «звалив її наповал» та те, що він був погано прочитаний. Також Христина Гоянюк назвала текст диктанту «дурнуватим».

Згодом голова правління «Суспільного» Микола Чернотицький відреагував на інцидент з вимкненням з прямого ефіру багаторічної переможниці національного радіодиктанту Христини Гоянюк, яка розкритикувала цьогорічний текст. Він перепросив за дії ведучого та пообіцяв провести редакторську роботу.

Обірвані дроти «Суспільного». Післямова до диктанту
Обірвані дроти «Суспільного». Післямова до диктанту
Сьогодні, 07:50
«На кшталт». Мовознавиця назвала українські аналоги запозиченого у поляків виразу
«На кшталт». Мовознавиця назвала українські аналоги запозиченого у поляків виразу
21 жовтня, 21:59
Співачка назвала російськомовних людей «головним важелем пресингу на всіх україномовних»
Якою мовою говорять українці? Народна артистка звернула увагу на нехорошу тенденцію
24 жовтня, 10:15
Євгенія Кузнєцова (ліворуч) стане авторкою диктанту, а Наталія Сумська його озвучить
Названо імена автора та диктора Радіодиктанту національної єдності 2025
10 жовтня, 11:52
РФ втратила гелікоптер Ка-52, в Україні пройшов радіодиктант нацєдності. Головне за 27 жовтня
РФ втратила гелікоптер Ка-52, в Україні пройшов радіодиктант нацєдності. Головне за 27 жовтня
27 жовтня, 21:14
27 жовтня в Україні пройшов Всеукраїнський радіодиктант національної єдності
Авторка тексту радіодиктанту національної єдності відреагувала на претензії
27 жовтня, 14:30
29 жовтня об 11:00 на сайтах «Українського Радіо» та «Суспільне Культура» буде опубліковано текст диктанту для самоперевірки
Радіодиктант національної єдності 2025: коли і як долучитися до акції
27 жовтня, 04:12
Разом із батьком. «Тато, – каже Марічка, – вирішив, що мовою його родини буде українська»
«Дєрєвня, гаварі нармально». Народна артистка розказала, як її родина виборювала право говорити українською
26 жовтня, 14:44
Ольга Сумська, як і мільйони українців, писала радіодиктант, який читала Наталія Сумська
Ольга Сумська заступилась за сестру, яку розкритикували за читання радіодиктанту
27 жовтня, 18:32

Радіодиктант національної єдності 2025: оприлюднено текст для перевірки
Радіодиктант національної єдності 2025: оприлюднено текст для перевірки
Очільник «Суспільного» перепросив за вимкнення з ефіру багаторічної переможниці радіодиктанту
Очільник «Суспільного» перепросив за вимкнення з ефіру багаторічної переможниці радіодиктанту
Авторка тексту радіодиктанту національної єдності відреагувала на претензії
Авторка тексту радіодиктанту національної єдності відреагувала на претензії
Радіодиктант національної єдності 2025 спричинив суперечку у мережі
Радіодиктант національної єдності 2025 спричинив суперечку у мережі
Міністр освіти долучився до радіодиктанту національної єдности 2025
Міністр освіти долучився до радіодиктанту національної єдности 2025
Радіодиктант національної єдності 2025: коли і як долучитися до акції
Радіодиктант національної єдності 2025: коли і як долучитися до акції

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
