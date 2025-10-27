Головна Країна Суспільство
День української писемності та мови: Зеленський звернувся до тих, хто вчить мови попри все

Максим Бурич
Максим Бурич
Зеленський: На світі багато народів, але тільки сміливі змогли відстояти свою незалежність
фото: Володимир Зеленський

«Бути українцем – це бути сміливим», – наголосив президент

Президент Володимир Зеленський у День української писемності та мови подякував усім, хто докладає зусиль для збереження та поширення української мови та культури. Про це повідомляє «Главком» з посланням на Володимира Зеленського.

«Сьогодні важливо подякувати особливо всім нашим людям, які навчають мови – попри все і де б вони не були. Усім батькам, які говорять зі своїми дітьми українською. Кожному вчителю, хто відкриває для дітей безмежний простір культури українською. Кожному й кожній, хто береже українське тут і за кордоном», – заявив Зеленський.

Особливі слова подяки президент адресував тим, хто виявляє сміливість, вивчаючи та зберігаючи мову на тимчасово окупованих територіях, а також військовим.

«І, звісно, усім тим сміливим українським серцям, які вірні Україні та вчать української навіть на тимчасово окупованій території. Кожному нашому воїну – бо де є українські позиції, там і триває боротьба за життя України, нашого народу, нашої культури», – підкреслив він.

Зеленський також наголосив на нерозривному зв'язку між національною ідентичністю та сміливістю: «Пам’ятаємо, що бути українцем – це бути сміливим. На світі багато народів, але тільки сміливі змогли відстояти свою незалежність. Українці саме такі. Слава Україні!».

Нагадаємо, сьогодні, 27 жовтня, відзначається День української писемності та мови, який є важливою подією в культурному житті України. Свято спрямоване на усвідомлення важливості української мови як основи національної самобутності.

Зауважимо, радіодиктант національної єдності – це традиційний мовний флешмоб, організований, який запрошує всіх охочих – як носіїв мови, так і тих, хто тільки вивчає українську, долучитися до цієї події.

До слова, у 2024 році без жодної помилки Радіодиктант національної єдності написала одна людина, це – Христина Гоянюк зі Львова. У липні цього року російські окупанти зруйнували будинок 79-річної жительки Львова Христини Гоянюк – рекордсменки з написання радіодиктантів.

