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Кремль підготував пропагандистську методичку про мобілізацію в Україні

glavcom.ua
У Кремлі закликали держЗМІ приділити активну увагу законопроєкту про мобілізацію в Україні, який зараз активно обговорюється
колаж: glavcom.ua

Російську пропаганду мобілізували на чергові фейки та маніпуляції. Варто бути готовими

У РФ, звісно, не гребують розповсюджувати фейки та дискредитувати ЗСУ. Коли приводів немає, їх вигадують. Коли є – ще краще. А приводом може бути будь-що.

Наприклад, міністр оборони України Рустем Умеров 9 січня повідомив, що відомство вперше придбало 50 тисяч комплектів жіночої форми. І це – привід. Такий само як і бронежилети для жінок, що стало предметом широкого обговорення на Z-ресурсах.

Кремль підготував пропагандистську методичку про мобілізацію в Україні фото 1

Насправді, цих та інших приводів для численних публікацій на тему «війна київського режиму до останнього українця перетворилася на війну до останньої українки» – чимало. 

У Кремлі закликали держЗМІ приділити активну увагу законопроєкту про мобілізацію в Україні, який зараз активно обговорюється. Путінська адміністрація вимагає від федеральних каналів та найбільших ЗМІ акцентувати увагу на тому, що за час війни українська влада «провела вже кілька хвиль мобілізації і не збирається зупинятися».

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«Потрібно акцентувати увагу на найрадикальніших ініціативах на кшталт мобілізації жінок та студентів (попри те, що керівництво України навіть обговорення таких пропозицій відкидає). Така методичка вже спущена. Також надана команда «підсвічувати» будь-яку інформацію про можливий конфлікт між командою президента України Володимира Зеленського та військовим керівництвом – насамперед головкомом ЗСУ Валерієм Залужним», – зазначив один із російських медійників, який ознайомився із новими кремлівськими установками.

Тож пропаганду мобілізували на чергові фейки та маніпуляції. Варто бути готовими. 

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Теги: інформаційна війна мобілізація жеребкування війна пропаганда

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