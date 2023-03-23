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Коли громадяни мають здати зброю, яка була видана їм на початку війни: роз’яснення МВС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Коли громадяни мають здати зброю, яка була видана їм на початку війни: роз’яснення МВС
фото ілюстративне

МВС планує запустити єдиний реєстр зброї

Міністерство внутрішніх справ планує запустити єдиний реєстр зброї за три місяці – 23 червня 2023 року. Про це сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

Зазначається, що зараз триває розробка єдиного реєстру зброї, що дасть можливість в електронному форматі обмінюватися даними з суб’єктами господарювання та іншими правоохоронними структурами.

«Ми прекрасно розуміємо, що після ухвалення в другому читанні закону про легалізацію зброї відповідальність за реалізацію цього закону в першу чергу буде лежати на МВС та Нацполіції. У першу чергу тут стоїть безпековий фактор, який ми маємо з широкою громадськістю, з експертами, народними депутатами зараз обговорити», – сказав Клименко.

Міністр також розповів, що вся зброя, яка легально була видана громадянам, зокрема підрозділами Національної поліції, є облікованою в єдиній базі.

«І ми не бачимо зараз проблем щодо контролю за її використанням. Тому ця зброя до кінця війни буде залишатись у наших громадян на руках», – додав він.

Нагадаємо, триває 393-тя доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Теги: війна зброя МВС

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