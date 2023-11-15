У «Дії» тепер можна замовити доставку посвідчення водія

Щоб отримати доставку посвідчення, потрібно просто подати заявку в застосунку

Вартість послуги 294 грн

Відтепер у застосунку «Дія» можна замовити доставку водійського посвідчення у відділення «Укрпошти» чи кур’єром. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Доставка просто додому – вдосконалили послугу заміни посвідчення водія в «Дії», – йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що тепер не потрібно думати, як забрати нове посвідчення водія в сервісному центрі МВС, шукати вільний час та стояти в заторах.

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«Від сьогодні можете замовити доставку документа кур’єром або на відділення «Укрпошти» в «Дії». Сервіс, як і раніше, зручний», – додав він.

Федоров пояснив, що потрібно просто подати заявку в застосунку, а потім вибрати комфортний варіант – забрати посвідчення в сервісному центрі, замовити кур’єра або прийти в найближче відділення «Укрпошти».

Також міністр зазначив, що послуга доступна для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення та для автовласників, які загубили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове посвідчення.

Як скористатися даною послугою

Щоб здійснити обмін або відновлення посвідчення водія в «Дії» з доставкою від «Укрпошти» необхідно:

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авторизуватися у застосунку;

перейти до меню «Послуги» та натиснути «Заміна посвідчення водія» або натиснути на значок контекстного меню на цифровому посвідченні водія й вибрати «Замінити посвідчення»;

вказати причину заміни документа;

вибрати тип посвідчення – цифрове+пластик;

вказати спосіб доставки – самовивіз з відділення «Укрпошти» або ж доставка кур’єром за вказаною адресою;

вказати контактні дані;

сплатити за послугу;

підписати заяву.

«Протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. На розгляд онлайн-заявки сформованої через «Дію» передбачено до трьох днів», – додали у пресслужбі.

У міністерстві зазначили, що окремо надаються логістичні послуги. Доставка «Укрпоштою» здійснюється протягом семи днів і сплачується окремо. Вартує вона 294 грн.