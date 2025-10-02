Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

МЗС України відреагувало на примусовий призов на окупованих територіях Криму та Донбасу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
МЗС України відреагувало на примусовий призов на окупованих територіях Криму та Донбасу
фото з відкритих джерел

Україна закликає громадян України на окупованих територіях уникати участі в цьому злочинному процесі

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест щодо так званого «осіннього призову», який Росія розпочинає 1 жовтня 2025 року, включаючи тимчасово окуповані території України, зокрема Крим, Севастополь, а також частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, передає «Главком».

МЗС наголошує, що цей призов грубо порушує міжнародно-правові зобов'язання Росії, зокрема статтю 51 IV Женевської конвенції, яка забороняє примус до служби в армії окупанта. Примусовий призов є воєнним злочином і не залишиться безкарним.

Україна закликає громадян України на окупованих територіях уникати участі в цьому злочинному процесі та наголошує, що призовники-громадяни Росії мають право саботувати указ президента РФ про призов на військову службу.

МЗС також звертається до українців, які мешкають на територіях РФ, що колись належали Україні, і закликає їх не брати участі у війні проти батьківщини своїх предків.

Україна продовжує документувати всі порушення міжнародного права Росією для притягнення її військово-політичного керівництва до відповідальності. Міністерство також закликає світову спільноту посилити тиск на агресора.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов у 2025 році. 

Осінній призов у збройних силах РФ стартує з 1 жовтня. До 31 грудня Кремль хоче призвати 135 тис. росіян віком від 18 до 30 років. Йдеться про тих росіян, які не перебувають у запасі. Крім того, нібито мають звільнити військовослужбовців, чий термін служби вже закінчився. Мова про солдатів, матросів, сержантів та старшин.

Теги: росія путін протест окуповані території призов до армії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан: ВВП росіян розміром з арахіс
«Росія слабка порівняно з нами». Орбан принизив військовий потенціал окупантів
Вчора, 08:56
Все більше європейських лідерів починають розуміти, що уникнути прямого конфлікту з Російською Федерацією не вдасться
Третя світова неминуча?
29 вересня, 16:50
На місці влучання у житловому комплексі на Борщагівці тривають роботи з ліквідації наслідків
Двічі втратив дім: капелан дивом вижив з родиною після удару по Борщагівці (відео)
28 вересня, 11:38
Трамп зазначив у розмові з Зеленським, що двосторонній формат потрібен для першочергового обміну думками
Зустріч лідерів України та Росії. Зеленський пояснив, чому Трамп наполягає саме на двосторонньому форматі
16 вересня, 22:43
Пугачова – до мозку кісток росіянка. Її інтерв’ю – точно не для нас
Пугачова – до мозку кісток росіянка. Її інтерв’ю – точно не для нас
13 вересня, 08:31
Блюменталь: Треба показати пану Путіну та його кремлівським поплічникам, як виглядає справжня демократія
Конгрес США може запровадити санкції проти РФ, не чекаючи схвалення Трампа – Блюменталь
13 вересня, 05:18
Деякі «шахеди» залишали повітряний простір України і прямували в бік Польщі
«Шахеди» залетіли у повітряний простір Польщі: головне за ніч
10 вересня, 05:37
З-під завалів рятувальники дістали тіла 32-річної жінки та її двомісячного сина
Атака на Київ: поліція повідомила про наслідки удару
7 вересня, 09:06
Захарова заявила, що ідеї введення іноземних військ в Україну неприпустимі
Заява Росії про гарантії безпеки, вибухи в Одесі: головне за ніч
4 вересня, 05:49

Суспільство

В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 2 жовтня 2025
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 2 жовтня 2025
МЗС України відреагувало на примусовий призов на окупованих територіях Криму та Донбасу
МЗС України відреагувало на примусовий призов на окупованих територіях Криму та Донбасу
Рух поїздів на Сумщині затримано через обстріли
Рух поїздів на Сумщині затримано через обстріли
Рятувальники ліквідували пожежу у Славутичі після обстрілу
Рятувальники ліквідували пожежу у Славутичі після обстрілу
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Зеленський заявив, що Росія ставить під загрозу ядерну безпеку через бездіяльність МАГАТЕ
Зеленський заявив, що Росія ставить під загрозу ядерну безпеку через бездіяльність МАГАТЕ

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua