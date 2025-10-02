МЗС України відреагувало на примусовий призов на окупованих територіях Криму та Донбасу

Україна закликає громадян України на окупованих територіях уникати участі в цьому злочинному процесі

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест щодо так званого «осіннього призову», який Росія розпочинає 1 жовтня 2025 року, включаючи тимчасово окуповані території України, зокрема Крим, Севастополь, а також частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, передає «Главком».

МЗС наголошує, що цей призов грубо порушує міжнародно-правові зобов'язання Росії, зокрема статтю 51 IV Женевської конвенції, яка забороняє примус до служби в армії окупанта. Примусовий призов є воєнним злочином і не залишиться безкарним.

Україна закликає громадян України на окупованих територіях уникати участі в цьому злочинному процесі та наголошує, що призовники-громадяни Росії мають право саботувати указ президента РФ про призов на військову службу.

МЗС також звертається до українців, які мешкають на територіях РФ, що колись належали Україні, і закликає їх не брати участі у війні проти батьківщини своїх предків.

Україна продовжує документувати всі порушення міжнародного права Росією для притягнення її військово-політичного керівництва до відповідальності. Міністерство також закликає світову спільноту посилити тиск на агресора.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов у 2025 році.

Осінній призов у збройних силах РФ стартує з 1 жовтня. До 31 грудня Кремль хоче призвати 135 тис. росіян віком від 18 до 30 років. Йдеться про тих росіян, які не перебувають у запасі. Крім того, нібито мають звільнити військовослужбовців, чий термін служби вже закінчився. Мова про солдатів, матросів, сержантів та старшин.