Заява Росії про гарантії безпеки, вибухи в Одесі: головне за ніч

Захарова заявила, що Росія не буде вести переговори на тему розміщення іноземного контингенту в Україні в будь-якому форматі

Росія атакувала дронами Одесу, Захарова виступила на брифінгу та заявила, що Росія не допускає ідеї розміщення іноземних військ в Україні, у Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер, у Нігерії сталося перекидання човна, ЦТАК опублікувало заяву Кіма про переговори з Путіним.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 4 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Одесу

У ніч на 4 вересня в Одесі пролунала серія вибухів. За повідомленням моніторингових каналів, місто опинилось під атакою ворожих дронів. Наразі влада не коментувала атаку, але місцеві пабліки повідомляють про пожежі в Одесі внаслідок обстрілу.

Заява Захарової

Захарова вкотре повторила тезу, що питання про присутність військових інших країн на українській території є неприйнятним для Росії, а запити України про гарантії безпеки для себе, на її думку, є «гарантіями небезпеки» для усього Європейського континенту.

«Гарантії безпеки, яких вимагає Україна, є насправді гарантіями небезпеки для всієї Європи», – заявила Захарова, додавши, що Росія не буде вести переговори на цю тему в будь-якому форматі.

Аварія фунікулера у Португалії

У Лісабоні, Португалія сталась аварія на туристичному фунікулері. Внаслідок чого загинуло 15 людей, також є травмовані.

Трагедія сталася, коли поїзд спускався від оглядового майданчика São Pedro de Alcântara в напрямку площі Restauradores, зійшов з рейок і врізався в будівлю.

Поліція підтвердила загибель15 осіб, крім цього місцева влада заявляє і про 20 травмованих.

Перекидання човна у Нігерії

60 осіб загинуло в Нігерії після аварії перевантаженого човна. Човен, на борту якого було понад 100 пасажирів, перекинувся після того, як натрапив на затоплений пеньок дерева поблизу громади Гаусава в районі Боргу.

Стало відомо, що на місці події вдалося врятувати десятки людей, однак численні пасажири залишаються зниклими безвісти.

Подробиці переговорів Кіма з Путіним

Лідер КНДР Кім Чен Им пообіцяв повну підтримку Росії, у відповідь російський диктатор Путін похвалив північнокорейських солдатів, які воюють проти України.

Кім Чен Ин заявив, що його країна продовжуватиме «повністю підтримувати» Росію та її армію як «братній обов'язок» за договором з Москвою.

У повідомленні зазначається, що Путін «високо оцінив» північнокорейських солдатів, які воюють проти України, а Кім висловив подяку.