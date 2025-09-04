Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Заява Росії про гарантії безпеки, вибухи в Одесі: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Заява Росії про гарантії безпеки, вибухи в Одесі: головне за ніч
Захарова заявила, що ідеї введення іноземних військ в Україну неприпустимі
фото з відкритих джерел

Захарова заявила, що Росія не буде вести переговори на тему розміщення іноземного контингенту в Україні в будь-якому форматі

Росія атакувала дронами Одесу, Захарова виступила на брифінгу та заявила, що Росія не допускає ідеї розміщення іноземних військ в Україні, у Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер, у Нігерії сталося перекидання човна, ЦТАК опублікувало заяву Кіма про переговори з Путіним.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 4 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Одесу

У ніч на 4 вересня в Одесі пролунала серія вибухів. За повідомленням моніторингових каналів, місто опинилось під атакою ворожих дронів. Наразі влада не коментувала атаку, але місцеві пабліки повідомляють про пожежі в Одесі внаслідок обстрілу.

Заява Захарової

Захарова вкотре повторила тезу, що питання про присутність військових інших країн на українській території є неприйнятним для Росії, а запити України про гарантії безпеки для себе, на її думку, є «гарантіями небезпеки» для усього Європейського континенту.

«Гарантії безпеки, яких вимагає Україна, є насправді гарантіями небезпеки для всієї Європи», – заявила Захарова, додавши, що Росія не буде вести переговори на цю тему в будь-якому форматі.

Аварія фунікулера у Португалії

У Лісабоні, Португалія сталась аварія на туристичному фунікулері. Внаслідок чого загинуло 15 людей, також є травмовані.

Трагедія сталася, коли поїзд спускався від оглядового майданчика São Pedro de Alcântara в напрямку площі Restauradores, зійшов з рейок і врізався в будівлю.

Поліція підтвердила загибель15 осіб, крім цього місцева влада заявляє і про 20 травмованих.

Перекидання човна у Нігерії

60 осіб загинуло в Нігерії після аварії перевантаженого човна. Човен, на борту якого було понад 100 пасажирів, перекинувся після того, як натрапив на затоплений пеньок дерева поблизу громади Гаусава в районі Боргу.

Стало відомо, що на місці події вдалося врятувати десятки людей, однак численні пасажири залишаються зниклими безвісти. 

Подробиці переговорів Кіма з Путіним

Лідер КНДР Кім Чен Им пообіцяв повну підтримку Росії, у відповідь російський диктатор Путін похвалив північнокорейських солдатів, які воюють проти України.

Кім Чен Ин заявив, що його країна продовжуватиме «повністю підтримувати» Росію та її армію як «братній обов'язок» за договором з Москвою.

У повідомленні зазначається, що Путін «високо оцінив» північнокорейських солдатів, які воюють проти України, а Кім висловив подяку.

Теги: переговори місцева влада путін Португалія аварія Україна місто влада фунікулер диктатор росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кількість хворих новий штам Covid-19 Stratus зростає
Новий коронавірус Stratus. Інфекціоніст пояснює особливості і причини спалаху Здоров’я нації
13 серпня, 07:00
У Ленінградській області автобус зіткнувся з вантажним потягом: є загиблі та постраждалі
У Ленінградській області автобус зіткнувся з вантажним потягом: є загиблі та постраждалі
4 серпня, 08:40
В Україні очікується спека
Прогноз погоди на тиждень 11-17 серпня 2025 року
11 серпня, 13:02
«Дія.Картку» запустили в Україні
«Дія.Картка» доступна для українців. Що це таке і які має переваги
13 серпня, 13:37
Високопоставлений український чиновник назвав позицію Трампа на саміті «ударом у спину»
«Це удар у спину»: FT розповів про реакцію України на зустріч Трампа та Путіна
16 серпня, 22:27
Віткофф і Рубіо приєднаються до зустрічі Трампа з Путіним
Тет-а-тет не буде? Формат саміту на Алясці змінено
15 серпня, 21:51
Кірсті Ковентрі: Ми не прийняли остаточного рішення
Очільниця МОК Ковентрі прокоментувала допуск росіян до Оліміпади-2026
21 серпня, 13:48
Владислав Іноземцев: Вочевидь російська економіка не може нормально розвиватися за такого величезного відтоку коштів на війну
Економіст пояснив, чому проблеми в російській економіці не зупинять війну
1 вересня, 13:18
Жулін: Я просто став фанатом Путіна тепер, тому що у зовнішній політиці я прямо гордий тим, що він робить
Російський тренер, який має паспорт США, заявив, що «став фанатом Путіна»
29 серпня, 10:01

Події в Україні

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 4 вересня
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 4 вересня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
Заява Росії про гарантії безпеки, вибухи в Одесі: головне за ніч
Заява Росії про гарантії безпеки, вибухи в Одесі: головне за ніч
Як Росія намагається дезінформувати щодо ситуації в Куп'янську: аналіз DeepState
Як Росія намагається дезінформувати щодо ситуації в Куп'янську: аналіз DeepState
Лінія фронту станом на 3 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 3 вересня 2025. Зведення Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
36K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
15K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
4950
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
3437
Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua