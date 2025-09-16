Зустріч лідерів України та Росії. Зеленський пояснив, чому Трамп наполягає саме на двосторонньому форматі

Трамп зазначив у розмові з Зеленським, що двосторонній формат потрібен для першочергового обміну думками

Зеленський зазначив, що не поїде до Москви, як того прагне Путін

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky News розповів про свої переговори з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський пояснив, чому Трамп наполягає на двосторонньому форматі зустрічі лідерів України та Росії, пише «Главком».

Український лідер поділився, що під час останньої зустрічі з американським президентом у Вашингтоні, Трамп запропонував провести двосторонню зустріч диктатора Путіна та Володимира Зеленського.

Лише після цього Трамп зможе доєднатись до переговорів. Зі слів українського президента, господар Білого дому пояснив свою позицію. Трамп зазначив у розмові з Зеленським, що двосторонній формат потрібен для першочергового обміну думками, або претензіями.

«Я підтримую будь-який формат, який пропонують Сполучені Штати. Без будь-яких вимог, я підтримую і двосторонній формат, і тристоронній», – каже Зеленський.

Водночас він зазначив, що не поїде до Москви, як того прагне Путін, але готовий зустрітись з ним на будь-якій території. Також президент додав, що вже є декілька можливих місць для зустрічі.

Що відомо про зустріч Зеленського з Путіним

19 серпня президент США Дональд Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним.

Тоді Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним.

Росія почала заявляти про ретельну підготовку зустрічі, не надаючи жодних подробиць. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи заяви про те, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського не відбудеться, заявив, що Путін не виключає такої можливості. Однак, за словами речника диктатора, будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути ретельно підготовлена.

Згодом російський диктатор Володимир Путін сказав, що вважає Москву «найкращим місцем» для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Тоді Зеленський прокоментував пропозицію російського диктатора Володимира Путіна зустрітися в Москві.

За словами Зеленського, Путін запросив його до Москви, оскільки знав, що цього ніколи не станеться.

До слова, європейські політики відреагували на запрошення диктатора та запропонували для нього альтернативу.

До слова, «Главком» у матеріалі «Переговори з Путіним неможливі? Що диктує указ Зеленського трирічної давнини» пояснив, чи є цей указ, виданий майже три роки тому, перешкодою майбутнім потенційним переговорам між Зеленським і Путіним та чим він може обернутися для України.