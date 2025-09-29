До 31 грудня Кремль хоче призвати до армії 135 тис. росіян

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов у 2025 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Осінній призов у збройних силах РФ стартує з 1 жовтня. До 31 грудня Кремль хоче призвати 135 тис. росіян віком від 18 до 30 років. Йдеться про тих росіян, які не перебувають у запасі. Крім того, нібито мають звільнити військовослужбовців, чий термін служби вже закінчився. Мова про солдатів, матросів, сержантів та старшин.

Нагадаємо, у 2024 році Путін підписав указ, де йшлося про призов 133 тис. осіб віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі. Тоді Міноборони РФ запевняло, що призовників не залучатимуть до війни проти України.

Також російський диктатор підписав закон про розширення призовного віку на три роки. З 2024 року він становить 18-30 років.

До слова, РФ запускає нову хвилю мобілізації в тимчасово окупованому Мелітополі, готуючись до осіннього призову 2025 року.