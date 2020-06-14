На Буковині через повінь розмило дороги у кількох селах



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Повінь на Буковині: між Путилою та Вижницею розмило дорогу

Відсутнє автомобільне сполучення між селищем міського типу Путила та містом Вижниця

У неділю, 13 червня, внаслідок раптового підняття рівня води в річці Черемош розмило дороги у декількох селах Чернівецької області. Силовики забезпечують відведення транспорту від місця події. Про це повідомила пресслужба поліції Чернівецької області.

«Нині відсутнє автомобільне сполучення між селищем міського типу Путила та містом Вижниця. Поліцейські забезпечують відведення транспорту від місця події. Прохання до гостей Вижницького та Путильського районів враховувати відсутність зазначеного сполучення під час планування маршруту руху», – йдеться в повідомленні.

ППоліція попереджає про відсутність сполучення між Путилою та Вижницею

Зазначають, що сталося пошкодження доріг у селах Петраші, Підзахаричі, Розтоки та Дихтинець Путильського району.

Нагадаємо, синоптики попередили про підвищення рівня води в українських річках. Очікуються підйоми рівнів води на 0,5 - 1,5 м, місцями до 2 метрів. За даними Укргідрометцентру, 14 - 15 червня, у зв'язку з відновленням значних опадів, на річках басейнів Прута та Сирету очікується формування чергової хвилі дощового паводка з підйомами рівнів води на 0,5 - 1,5 м, на окремих ділянках до 2,0 м над рівнями на 08 годину 14 червня