На «Інтер» розкажуть, як убезпечити себе від травм під час подорожі залізницею



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Своїм досвідом також поділяться зіркові експерти цього випуску - актриса Ніна Набока і ведучий Дмитро Оськін

Сьогодні, 3 квітня, о 13:45 на телеканалі «Інтер» - новий випуск ток-шоу про якість життя «Правила виживання». У цій програмі глядачі дізнаються, як убезпечити себе від травм під час подорожі на поїзді і що робити, якщо з вами трапилася неприємна ситуація в дорозі.

Для багатьох українців подорожі залізничним транспортом - найекономніший і практичний спосіб поїздки. Але купуючи квиток на поїзд, ми навіть не підозрюємо, на що маємо право як пасажири і якою трагедією може обернутися наша поїздка. Після того як в грудні 2018 року в залізничному вагоні на Надію Полякову впала верхня полиця разом з іншою пасажиркою, вона насилу пересувається. У жінки були численні переломи кісток тазу, вона перенесла дві складні операції, але до сих пір не може повністю відновитися. Домогтися компенсації за завдані збитки здоров'ю матері намагається її син - Олександр Тронь. Чоловік приїхав до студії «Правил виживання», щоб попередити інших людей про небезпеку і домогтися справедливості.

Кому скаржитися, якщо з вами трапилася неприємна ситуація в поїзді? Про які запобіжні заходи потрібно пам'ятати, щоб убезпечити себе від травм?

Чому пасажирам доводиться їздити в нелюдських умовах? Яка сума страховки передбачається в разі нещасного випадку під час поїздки? Як захистити себе і близьких від неприємностей? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти «Правил виживання»: автор сюжетів програми і ведуча Віра Борсук; виконавчий директор громадської організації «Союз споживачів України» Максим Несміянов; директор Департаменту з організації внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів «Укрзалізниці» Олександр Красноштан; координатор проекту «Поїздка» Олександр Бондаренко; начальник поїзда Олена Кравченко; голова Вільної профспілки машиністів локомотивного депо «Кременчук» Сергій Москалець; травматолог Владислав Залевський; правозахисник Максим Щербатюк.

Своїм досвідом також поділяться зіркові експерти цього випуску - актриса Ніна Набока і ведучий Дмитро Оськін.

Випуск ток-шоу «Правила виживання», присвячений безпечним подорожам в поїздах, дивіться сьогодні, 3 квітня, о 13:45 на телеканалі «Інтер».