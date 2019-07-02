На «Інтері» у програмі «Правила виживання» розкажуть, як вибрати якісну рослинну олію



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Без олії неможливо уявити сучасну українську кухню. Це один з найбільш корисних і універсальних продуктів

У вівторок, 2 липня, о 14:45 на «Інтері» - новий випуск «Правил виживання». У цій програмі глядачі дізнаються, на що варто звернути увагу при покупці рослинної олії, і який продукт краще вибрати для тих чи інших цілей - першого або холодного віджиму, дезодоровану або пресовану, рафіновану або нерафіновану.

Оливкова, кукурудзяна, кунжутна, з авокадо або кісточок винограду і, звичайно, найпопулярніша в Україні - соняшникова. Без олії неможливо уявити сучасну українську кухню. Це один з найбільш корисних і універсальних продуктів. Він може бути вашою їжею, косметикою і ліками. А може перетворитися на отруту! Як цього не допустити? На що звернути увагу при виборі соняшникової олії? На якій олії краще смажити, а яку додавати в салати?

«Коли ми купуємо соняшникову олію, вибір буде залежати від її застосування, - пояснює експерт ток-шоу «Правила виживання», доцент кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі Андрій Горальчук. - Якщо передбачається використовувати олію для заправки готових страв і салатів, найбільш корисною буде нерафінована холодного віджиму. Саме в такому, що не пройшов термічну і хімічну обробку продукті, краще зберігаються вітаміни і біологічно активні речовини. Якщо ж вам необхідно тушкувати або смажити, вибирайте рафіновану, а ще краще високоолійну олію. При нагріванні нерафінованої олії утворюються шкідливі речовини, тому її не використовують для смаження і випічки. Зберігати олію потрібно в темному прохолодному місці при температурі від +5 до +20 ° С. Найдовше зберігається рафінована олія - до 1,5 років».

Як можна перевірити якість продукту? Чи є слово «домашнє» по відношенню до олії синонімом слова «краще»? Яка олія корисна для здоров'я, а від чого краще відмовитися взагалі? Чим ви ризикуєте, купуючи в закладах громадського харчування страви, приготовані у фритюрі? І як використовувати олію для краси і довголіття? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти «Правил виживання»: ведуча і автор сюжетів програми Віра Борсук; виконавчий директор громадської організації «Союз споживачів України» Максим Несміянов; хімік-технолог косметичних засобів Юлія Гагаріна; голова інституту споживчого права Тетяна Шальман; доцент кафедри технології харчування Харківського державного університету харчування та торгівлі Андрій Горальчук; лікар-терапевт Тетяна Анікєєва; головний технолог заводу - виробника соняшникової олії Юлія Ніколайчук; шеф-кухар Ольга Дудчак. Зоряний експерт ток-шоу актриса Ольга Сумська в студії поділилася унікальними секретами краси на основі рослинних олій. «Олія - це не тільки корисна їжа, а й ефективна косметика, - запевняє Ольга Сумська. - Я багато років користуюся різними маслами і вже виробила свої секрети краси. Наприклад, завжди знімаю макіяж сумішшю відвару трав з маслами троянди або лимона. Дуже люблю масляні обгортання і купання з персиковою, оливковою, аргановою - вдома у мене є безліч різних олій. Одного разу, беручи участь в зйомках реклами, мені довелося кілька разів змінювати колір волосся. В результаті половину волосся я втратила! Чим вдалося їх відновити? Аргановою олією, яку я втирала в корені волосся. Тому мій рецепт краси - тільки натуральні засоби. Дякую за участь в ток-шоу «Правила виживання» - в студії програми мій досвід і корисна інформація, якою діляться експерти, передається телеглядачам».

Дивіться випуск ток-шоу «Правила виживання», присвячений соняшниковій олії, у вівторок, 2 липня, о 14:45 на телеканалі «Інтер».

Також на цьому тижні глядачі «Інтера» побачать такі випуски «Правил виживання»:

У середу, 3 липня, о 14:45 в ефірі «Інтера» - випуск про те, на що звертати увагу при виборі абрикос.

Абрикос - справжнє джерело корисних речовин. Приємний аромат, гармонійний смак створюють йому особливу популярність, а багатий хімічний склад - можливість використовувати в дієтичному і лікувальному харчуванні. В одному плоді міститься велика кількість вітамінів і корисних речовин, але навіть такий «золотий» фрукт може викликати проблеми: отруєння або алергію. Тому вибирати його потрібно дуже ретельно. Де краще купувати абрикос - на ринку або в магазині? Які вітаміни і мікроелементи він містить? З яких країн імпортують фрукти в Україні і чим їх можуть обробляти для того, щоб вони краще зберігалися? Зоряний експерт програми - співачка Солоха.

У четвер, 4 липня, о 14:45 на «Інтері» - випуск про тушонку.

У туристичних походах і екстремальних умовах тушонка є необхідним продуктом, який збагачує організм енергією і впливає на активність мозку. А якими смачними виходять з неї макарони по-флотськи і варена картопля! Але все частіше господині скаржаться, що якість тушонки стала гірше: багато жиру, мало м'яса, а в деяких примірниках його зовсім немає! Чи завжди ми знаємо, що насправді знаходиться в банці? Як часто і в яких кількостях можна їсти тушонку? І кому вона протипоказана? Додають виробники консерванти та інші заборонені харчові добавки? Чи є в ній вітаміни і будь-які інші корисні речовини? На ці та багато інших питань дадуть відповідь ведучий і експерти ток-шоу «Правила виживання». Зоряні гості програми - рідні брати, співак Василь Бондарчук та телеведучий Олександр Бондарчук.

У п'ятницю, 5 липня, о 14:45 на «Інтері» - програма про крабові палички.

Крабові палички придумали японці як дешевий замінник дорогого крабового м'яса. Цей продукт так полюбився українцям, що став практично національним блюдом: яке ж свято обійдеться без крабового салату? Але всі знають, що в крабових паличках крабами і не пахне. З чого роблять крабові палички? Чи можна їх вважати дієтичним продуктом? Що краще вибрати - заморожені або охолоджені крабові палички? І за якими параметрами потрібно вибирати якісний продукт? Зоряний експерт програми - телеведуча Світлана Вольнова.