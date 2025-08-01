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2 серпня рух ділянкою Берестейського проспекту буде частково обмежено (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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2 серпня рух ділянкою Берестейського проспекту буде частково обмежено (схема)
Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття
фото з відкритих джерел

«Київавтодор» радить врахувати обмеження під час планування свого маршруту

2 серпня, з 8:00 до 17:00, частково обмежуватимуть рух ділянкою Берестейського проспекту у напрямку на виїзд із міста біля зупинки громадського транспорту «Парк Нивки». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Дорожники КП ШЕУ Шевченківського району будуть виконувати ремонт асфальтобетонного покриття.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять врахувати обмеження під час планування свого маршруту. 

2 серпня частково обмежуватимуть рух ділянкою Берестейського проспекту
2 серпня частково обмежуватимуть рух ділянкою Берестейського проспекту
інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

Також до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Раніше повідомлялося, що до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

До слова, орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Теги: ремонт дороги Київ

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