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Переплатив за відеонагляд понад 2,1 млн грн: столичному посадовцю повідомлено про підозру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Переплатив за відеонагляд понад 2,1 млн грн: столичному посадовцю повідомлено про підозру
Посадовцю повідомили про підозру за статтею про службову недбалість, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
фото: поліція Києва/Facebook

За результатами експертиз встановлено, що дії посадовця спричинили збитки бюджету Києва на суму понад 2,1 млн грн

У Києві посадовцю комунального підприємства «Інформатика» повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, він не провів належну перевірку ринкових цін під час закупівлі обладнання для системи відеоспостереження міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Внаслідок цього, зазначають правоохоронці, вартість техніки була завищена, а договір із постачальником уклали на умовах, невигідних для міста.

За результатами експертиз встановлено, що такі дії спричинили збитки бюджету Києва на суму понад 2,1 млн грн

Посадовцю повідомили про підозру за статтею про службову недбалість, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У липні заступнику гендиректора комунального підприємства «Інформатика» повідомили про підозру в службовій недбалості. За даними прокуратури, через закупівлю комп'ютерної техніки за завищеними цінами бюджет Києва втратив понад 2,1 млн грн.

Нагадаємо, директору товариства, яке постачало електроенергію комунальному підприємству «Київпастранс», повідомлено про підозру у заволодінні понад 11,5 млн грн. За даними слідства, між «Київпастрансом» та фірмою-переможцем тендеру було укладено договір на постачання електроенергії, а згодом – додаткові угоди, що дозволяли коригувати оплату відповідно до коливань тарифів. Директору фірми оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, що стосується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. 

Теги: Київ бюджет держзакупівлі

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