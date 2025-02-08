На Печерську горів стародавній Видубицький монастир

Загоряння сталося на першому поверсі однієї зі споруд монастиря

У столиці сталася пожежа у будівлі Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря, який є пам’яткою архітектури національного значення. Про це повідомляють КМДА і ДСНС України.

Повідомлення про пожежу на вулиці Видубицькій, 40 у Печерському районі рятувальники отримали 8 лютого о 17:40. Загоряння сталося на першому поверсі однієї зі споруд монастиря.

Пожежу локалізували о 18:12 на площі 40 кв. м, а ліквідували о 18:20.

На щастя, ніхто не постраждав. Причину займання встановлюють правоохоронці.

Раніше у Києві дві пожежі забрали життя трьох людей.

Також наприкінці четверга, 16 січня, сталася пожежа у Подільському районі Києва. О 21:55 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вул. Нижній Вал. Пожежа супроводжувалась сильним задимленням, з верхніх поверхів та сусідніх приміщень евакуйовано дев'ять осіб.

Крім того, 16 січня у місті Ірпінь, на вулиці Миру, сталася пожежа в котельні готельно-ресторанного комплексу. Повідомлення про інцидент надійшло до Служби порятунку Бучанського району вранці. На місці події рятувальники евакуювали п’ятьох відвідувачів закладу. Один зі співробітників, чоловік 1974 року народження, під час спроби самостійно загасити вогонь отримав опіки рук.