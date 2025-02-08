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На Печерську горів стародавній Видубицький монастир

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Печерську горів стародавній Видубицький монастир
Причину займання встановлюють правоохоронці
фото: ДСНС України/Telegram

Загоряння сталося на першому поверсі однієї зі споруд монастиря

У столиці сталася пожежа у будівлі Свято-Михайлівського Видубицького чоловічого монастиря, який є пам’яткою архітектури національного значення. Про це повідомляють КМДА і ДСНС України.

Повідомлення про пожежу на вулиці Видубицькій, 40 у Печерському районі рятувальники отримали 8 лютого о 17:40. Загоряння сталося на першому поверсі однієї зі споруд монастиря.

На Печерську горів стародавній Видубицький монастир фото 1

Пожежу локалізували о 18:12 на площі 40 кв. м, а ліквідували о 18:20.

На Печерську горів стародавній Видубицький монастир фото 2

На щастя, ніхто не постраждав. Причину займання встановлюють правоохоронці.

На Печерську горів стародавній Видубицький монастир фото 3

Раніше у Києві дві пожежі забрали життя трьох людей

Також наприкінці четверга, 16 січня, сталася пожежа у Подільському районі Києва. О 21:55 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вул. Нижній Вал. Пожежа супроводжувалась сильним задимленням, з верхніх поверхів та сусідніх приміщень евакуйовано дев'ять осіб.

Крім того, 16 січня у місті Ірпінь, на вулиці Миру, сталася пожежа в котельні готельно-ресторанного комплексу. Повідомлення про інцидент надійшло до Служби порятунку Бучанського району вранці. На місці події рятувальники евакуювали п’ятьох відвідувачів закладу. Один зі співробітників, чоловік 1974 року народження, під час спроби самостійно загасити вогонь отримав опіки рук.

 

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Теги: пожежа Київ Ірпінь рятувальники чоловік

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