У Франції автобус з учнями потрапив у аварію, загинула школярка

Міністерка національної освіти Франції Елізабет Борн висловила співчуття родині загиблої дівчинки та підтримку постраждалим

У французькому муніципалітеті Шатоден між Ле-Маном і Орлеаном сталася трагедія: в результаті аварії шкільного автобуса загинула дівчинка-підліток, близько сорока людей отримали легкі поранення. Про це інформує BFMTV.

Серед постраждалих 31 учень, але їхні травми виявились незначними.

«Загрозливих для життя прогнозів немає. Наразі немає жодних версій аварії», – повідомили в місцевій префектурі, уточнивши, що автобус був єдиним транспортним засобом, що потрапив у ДТП.

На місце події прибули 40 пожежників, медичний пункт та медико-психологічний підрозділ швидкої допомоги.

Міністерка національної освіти Франції Елізабет Борн висловила співчуття родині загиблої дівчинки та підтримку постраждалим.

«Я висловлюю найщиріші співчуття її родині та близьким. Я висловлюю свою повну підтримку учням та освітній спільноті. Я уважно стежу за станом здоров'я поранених. У понеділок вранці я відвідаю шкільну спільноту гімназії Еміля Золя», – додала вона.

Нагадаємо, у Норвегії туристичний автобус, яких їхав із Латвії з 27 пасажирами, не впорався з керуванням, перекинувся та частково опинився у воді.

Окрвм того, біля вокзалу місті Страсбург у Франції 11 січня зіткнулися два трамваї, кілька десятків людей зазнали поранень.