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Видалили зі шлунка кілограм волосся. Медики врятували дівчинку із синдромом «Рапунцель»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Видалили зі шлунка кілограм волосся. Медики врятували дівчинку із синдромом «Рапунцель»
Довгий час лікарі лікували гастрит, однак пацієнтці не ставало краще
фото: Facebook / Центр дитячої медицини. Лікарня «Охматдит»

Упродовж останніх двох років дівчинка скаржилася на біль у животі

У львівській лікарні «Охматдит» прооперували 15-річну дівчинку із Запоріжжя, зі шлунка якої вилучили кілограм волосся. Про це повідомили в Центрі дитячої медицини Львова.

Там розповіли: ще коли дівчинці було сім років, у неї вже виявляли трихобезоар, тому її прооперували в рідному Запоріжжі. Однак упродовж останніх двох років дівчинка й далі скаржилася на біль у животі, блювоту, проблеми з прийомом їжі та втрату апетиту.

Довгий час їй лікували гастрит, однак пацієнтці не ставало краще. Уже під час обстеження у львівській лікарні медики виявили справжню причину недуги.

З’ясувалося, що в дівчинки був синдром Рапунцель – вона несвідомо проковтувала волосся і навіть не підозрювала, що це може призвести до серйозних проблем.

Хірургам довелося повністю розкрити шлунок, щоб дістати жмут волосся
Хірургам довелося повністю розкрити шлунок, щоб дістати жмут волосся
фото: Facebook / Центр дитячої медицини. Лікарня «Охматдит»

У Центрі дитячої медицини Львова кажуть, що операція була складною, позаяк через великі розміри утворення видалити його лапароскопічним методом було неможливо. Тому хірургам довелося повністю розкрити шлунок, щоб дістати жмут волосся.

Наразі стан дівчинки нормальний, вона вже проходить реабілітацію, зокрема із психологом.

Синдром «Рапунцель» – це стан, при якому дитина ковтає волосся, що накопичується у шлунку. Найчастіше він зустрічається у дівчат-підлітків із довгим волоссям, які мають звичку його жувати. У групі ризику — діти, які переживають сильний стрес, мають нав’язливі стани, психоемоційні порушення або проблеми з шлунково-кишковим трактом. Спочатку симптоми можуть бути непомітними, але згодом з’являються біль у животі, нудота, втрата апетиту та інші розлади.

Нагадаємо, у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені М. І. Пирогова лікарі провели операцію 15-річній дівчині зі складним діагнозом – трофобластична хвороба, повний міхуровий занесок. Цей стан супроводжується значним ризиком масивної кровотечі, яка може стати смертельно небезпечною для пацієнтки.

До слова, у харківському шпиталі запровадили унікальну зорову реабілітацію для військових із мінно-вибуховими травмами, яку розробили лікарі у США.

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Теги: Запоріжжя Охматдит лікар лікарня діти дитина

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Здоров'я

Видалили зі шлунка кілограм волосся. Медики врятували дівчинку із синдромом «Рапунцель»
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